El sector empresarial pide que la revisión de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa no genere falsas expectativas, ya que poner a revisión el porcentaje de 10% que actualmente las empresas destinan a esta prestación laboral, no necesariamente implica que tiene que modificarse; ello depende de muchos factores, entre ellos el comportamiento de la economía, aseguraron representantes de las comisiones laborales de las principales cámaras empresariales.

Entrevistados por separado, aseguraron que la única facultad que tiene la Comisión Nacional, que empezó a recibir la documentación a partir del pasado 20 de agosto para iniciar el proceso de registro de los integrantes será la de determinar el porcentaje que se pagará como parte de utilidades y que permanecerá por 10 años.

Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad y Trabajo de la Confederación de Cámaras Industriales, comentó que “es un tema importante y en el que se pretende que no se generen falsas expectativas; porque para el sector empresarial, para las empresas siempre ha generado un problema de competitividad el tema de reparto de utilidades, pues no sólo se debe ver a partir de lo que pueden ganar los trabajadores, sino el riesgo que representa para unas industrias el tema de competitividad”.

A su vez, Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, consideró que se trata de una fórmula vieja que y se requiere adecuar; sin embargo; esto no se puede hacer a partir de la Comisión Nacional, que realizará sus trabajos en el mes de octubre, pues para ello se requieren modificaciones en la Ley Federal del Trabajo, “el defecto que tiene actualmente está relacionada con salario devengado y días devengados, no con la participación de los trabajadores en la productividad, es un defecto, pero no se soluciona con la Comisión, porque lo único que define es sobre si 10% debe de permanecer o modificarse”.

Por su parte, Tomás Natividad Sánchez, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, expuso que hay preocupación en el sector empresarial, pues la ley es muy clara al señalar que se convoca a revisión del PTU siempre y cuando haya una situación que lo justifique; sin embargo, consideran que la economía no permite llevar adelante una revisión.

“La Comisión no es un órgano legislador, no determina cambios a la ley, sólo revisa el porcentaje y las reglas del mismo; pero eso se hace siempre y cuando la situación del país lo justifique, y no estamos en posibilidades de seguir echándole leña al fuego; necesitamos que la economía esté estable; lo más probable es que se vuelva a ratificar; aunque lo ideal sería reducirlo, la verdad es que, como hace 10 años ratificamos el 10, en la cuarta comisión nacional”, explicó .

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social publicó hace unas semanas la convocatoria para que el sector obrero y empresarial realicen la elección de sus representantes para llevar a cabo la discusión de dicho porcentaje en octubre y concluirá seis meses después.

