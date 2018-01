Montreal, Can. Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, dará la última palabra en la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Fuentes que participan en las mesas de trabajo informaron que la dinámica ocurrida hasta ahora y la prevista para este viernes y sábado consiste en la presentación de contrapropuestas por parte de México y Canadá en los temas de mayor confrontación, sin réplicas o nuevos posicionamientos de Estados Unidos.

Considerando sólo los temas más difíciles, la atención en la presente ronda está centrada en la cláusula sunset, el mecanismo de protección de inversiones y las reglas de origen del sector automotriz.

Canadá y México han presentado propuestas en la cláusula sunset y el Capítulo 11 (Inversionista-Estado) y lo harán en las reglas de origen automotrices el jueves y viernes.

Se espera que los negociadores de Estados Unidos sólo tomen nota de las contrapropuestas de sus dos vecinos, las analicen y se las presenten a Lighthizer, quien fijará la posición de su país el lunes, cuando se reúna con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y Chrystia Freeland, canciller canadiense.

Estados Unidos pidió en la cuarta ronda de negociaciones que los automóviles importados por Estados Unidos desde México y Canadá tengan 50% de contenido estadounidense y 85% de contenido de los tres países, además de que se obligue al rastreo del origen de 100% de las piezas.

Durante los primeros días de la sexta ronda, México y Canadá manifestaron que no están de acuerdo en que se establezcan reglas de origen por país. Entrevistado en el marco de las negociaciones en Montreal, Pierre Alarie, embajador de Canadá en México, dijo que las reglas de contenido nacional violan las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio.

Las reglas de origen vigentes en el TLCAN son de 62.5% para automóviles, camiones ligeros, motores y transmisiones y de 60% para todos los demás vehículos y partes de automóviles. En general, estas reglas se refieren al criterio pactado en un tratado de libre comercio para definir cuándo un bien es considerado originario (por su nivel de contenido regional) para gozar de las preferencias arancelarias.

En la mesa de negociación vinculada con las reglas de origen automotriz, Canadá ha manifestado ideas para modificar la metodología de las mismas, así como para ampliar la lista actual de rastreo.

Hoy día, se rastrean alrededor de 70 subproductos para cumplir con las reglas de contenido regional.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ha reiterado su posición de mantener la lista de rastreo de 70 productos de la industria automotriz.

Un aspecto en el que México, Estados Unidos y Canadá coinciden es en establecer mecanismos más eficientes para supervisar el cumplimiento correcto de las reglas de origen que se acuerden.

Durante la sexta ronda de negociaciones se negociará en la totalidad de las mesas de trabajo (30) y se ha definido que la siguiente ronda sea en México, sin precisar la fecha.

gobernador de texas defiende el tlcan

No arreglar partes del acuerdo que funcionan, pide Abbott a Lighthizer

El gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió al representante comercial del gobierno de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien encabeza la delegación estadounidense que renegocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no tratar de “arreglar las partes del acuerdo que no están averiadas”.

Abbott defendió la importancia del TLCAN para su estado, que tiene en Canadá y especialmente en México a dos socios comerciales fundamentales para su economía. Tan sólo en el 2016, ambos países representaron la mitad de las exportaciones del estado, que contribuye con 16% de las exportaciones totales de Estados Unidos.

Manifestó su apoyo a la administración del presidente Donald Trump en su propósito de fortalecer y actualizar el TLCAN para incluir temas que no existían en 1993, cuando fue diseñado, pero afirmó que “mientras hay muchas áreas que necesitan actualización, es importante no ‘arreglar’ las partes del acuerdo que no están averiadas”, afirmó en una misiva enviada a Lighthizer en pleno desarrollo de la sexta ronda de renegociación del TLCAN, en Montreal, Canadá.

Sustentando su punto, el gobernador texano explicó que las exportaciones de Texas hacia México se han incrementado 13%, cada año en promedio desde la entrada en vigor del tratado hasta escalar a 92,600 millones de dólares en el 2016, monto que equivale a 40% de las exportaciones totales del estado.

De acuerdo con Business Roundtable, casi 1 millón de empleos en Texas dependen del libre comercio con los socios del TLCAN. (Redacción)

rmorales@eleconomista.com.mx