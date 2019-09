El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció este miércoles que decidió imponer cuotas antidumping preliminares de hasta 30.58% a las importaciones de acero estructural de México. También preliminarmente, impuso cuotas de 141.38% sobre el mismo producto procedente de China. El Departamento de Comercio descubrió que los exportadores de China y México han arrojado márgenes de dumping que van desde 0 a 141.38% y 0 a 30.58%, respectivamente.

También informó una determinación preliminar negativa en la investigación antidumping de cierto acero estructural fabricado de Canadá.

En el 2018, las importaciones de acero estructural fabricado en China y México se valoraron en 897.5 millones de dólares y 622.4 millones de dólares, respectivamente.

Las leyes antidumping y de derechos compensatorios brindan a las empresas y trabajadores estadounidenses un mecanismo internacionalmente aceptado para buscar alivio de los efectos nocivos de los precios injustos de las importaciones a los Estados Unidos. Adicionalmente, la investigación del Departamento de Comercio incluyó presuntos subsidios indebidos.

A principios de julio pasado, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) afirmó que el sector al que representa no recibe subsidios como lo afirma el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

“La Canacero afirma que la industria del acero mexicana no recibe subsidios. Los subsidios denunciados por EU contra México son programas de desarrollo industrial no específicos a la industria siderúrgica, no son sancionables al amparo de la OMC y muchos países en el mundo los aplican, incluyendo EU”, dijo en un comunicado.

Sin embargo, a las empresas Acero Tecnología, Construcciones Industriales Tapia, Estructuras Metálicas La Popular y Operadora CICSA, SA de CV Swecomex-Guadalajara, todas ubicadas en México, se les aplicará además una tasa de depósito en efectivo 16.96%, debido a que no respondieron los requerimientos de información.

El Departamento de Comercio tiene previsto anunciar las determinaciones finales en estas investigaciones aproximadamente el 24 de enero del 2020.

Si las determinaciones finales son afirmativas, se programará que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) tome sus determinaciones finales de daño alrededor del 9 de marzo del 2020.

Si el Departamento de Comercio realiza determinaciones finales afirmativas de dumping, y la USITC toma determinaciones definitivas de daño definitivo, el Departamento de Comercio emitirá cuotas antidumping definitivas. Finalmente, si el Departamento de Comercio hace determinaciones finales negativas de dumping, o la USITC hace determinaciones finales negativas de daño, las investigaciones finalizarán y no se emitirán cuotas.

