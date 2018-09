Las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) están a punto de concluir, afirmó el sábado presidente Donald Trump.

Trump dijo que las conversaciones entre la secretaria de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, continúan avanzando, aunque ambos concluyeron la jornada del viernes sin ningún anuncio de por medio. “Vamos a ver qué pasa con Canadá. Probablemente vamos a saber los próximos dos días”, dijo Trump a reporteros en el avión presidencial en ruta a Dakota del Norte.

El mandatario sugirió que cualquiera que sea el resultado de las negociaciones con Canadá, una cosa es segura, el fin del TLCAN, al que reafirmó el título del segundo peor acuerdo comercial hecho por Estados Unidos. Canadá tiene como límite el 30 de septiembre para llegar a un acuerdo con Estados Unidos, y al mismo tiempo definir temas trilaterales pendientes en la renegociación del TLCAN.

“Estoy trabajando con Canadá. Ya saben, la gente dice, oh, soy muy duro. Canadá se ha estado aprovechando de nosotros por mucho tiempo, y ahora tienen que tratarnos de manera justa. No quiero hacerle nada malo a Canadá”, dijo. Trump añadió que si quisiera hacer daño a Canadá bastaría con aplicar tarifas sobre sus exportaciones de vehículos, lo cual anticipó, “sería devastador, pero no quiero hacer eso”.

En tanto, el secretario de Agricultura estadounidense, Sonny Perdue, indicó que Canadá debe poner fin a sus proteínas lácteas de bajo precio para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos.

En una entrevista emitida el domingo en el canal C-SPAN, Perdue declaró que Canadá alentó la sobreproducción e inundó los mercados de exportación con las proteínas lácteas usadas en el queso y el yogur, afectando a la industria de la leche estadounidense.

“Nuestros ganaderos no tienen acceso a los mercados canadienses de la misma forma en que ellos tienen acceso a los nuestros. La ‘Clase 7’ debe acabarse. No puede ser renombrada o llamada de otra forma”, comentó Perdue.

