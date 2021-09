En julio la actividad turística mexicana vinculada con los visitantes extranjeros mantuvo un ritmo sobresaliente de reactivación, pues las divisas de dichos viajeros rebasaron por segundo mes consecutivo los niveles del 2019, en tanto que las llegadas de turistas foráneos acortaron la distancia.

Durante el séptimo mes del año el flujo de turistas internacionales ascendió a tres millones 385,000 extranjeros, cifra 144% superior a la del mismo mes del 2020, pero 18.7% inferior a la de julio del 2019.

En tanto, la derrama de divisas se ubicó en 2,225 millones de dólares, monto 350% superior en términos anuales y 2.7% superior al de julio del 2019, de acuerdo con la cuenta de viajeros internacionales divulgada el viernes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El avance más acelerado de la derrama de divisas respecto de la llegada de visitantes se expresa en un crecimiento sobresaliente del gasto medio por turista, que en julio creció 140.8% anual a 417.5 dólares.

Pero en la comparación bianual, el avance no desmerece, pues es de 58.6%, ya que en julio del 2019 el gasto medio de los turistas internacionales que visitaron México fue de 263.3 dólares.

En opinión de analistas y empresarios, el aumento del gasto promedio de los turistas refleja el mayor gasto realizado por los visitantes estadounidenses (que representa 82% del mercado), que ante las restricciones de viaje que prevalecen en otros destinos por la crisis sanitaria, han visto en México una alternativa de viaje atractiva por la cercanía.

“La recuperación que vemos ahora en México no es resultado de ninguna estrategia, no es para que se cuelgue las medallas nadie y quiera decir: mira qué bien lo estamos haciendo. La realidad es que México no tiene restricciones. EU tiene buenos números en vacunación exitosa y se han reactivado sus viajes, pero, sobre todo, no tiene muchas plazas a donde ir. No tienen la opción de los cruceros, solamente los cruceros tienen más turistas que el número de americanos que viaja este país”, comentó el mes pasado Alejandro Zozaya, vicepresidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el secretario de Turismo, Miguel Torruco ha destacado el mérito que para el gobierno tiene el hecho de que no cerró las fronteras aéreas para evitar contagios, como lo hicieron otros países y que dicha medida ahora está ayudando a la recuperación del sector.

Durante los primeros siete meses del año, México ha captado poco más de 10,000 millones de dólares en divisas turísticas, en tanto que ha recibido a 17.2 millones de visitantes. Ambos números son 34.1% inferiores a los del mismo lapso del 2019.

