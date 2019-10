El consorcio que realizó el descubrimiento Zama en aguas someras del golfo de México devolverá al Estado la mitad del área adjudicada en la Ronda 1.1, para quedarse únicamente con los 232 kilómetros cuadrados donde ya cuenta con un plan de desarrollo.

En la 60 sesión extraordinaria del año, el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se pronunció sobre este procedimiento de terminación anticipada por renuncia a 50% del área contractual del contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de producción compartida, CNH-R01-L01-A7/2015, la cual es operada por Talos Energy Offshore Mexico, en consorcio con la mexicana Sierra Oil (bajo control de la alemana Dea Deutsche) y la británica Premier Oil.

Cabe recordar que hace un mes, el mismo consorcio aunque operado por la sociedad entre argentinas Hokchi, devolvió en su totalidad el otro contrato exploratorio obtenido en la misma licitación.

Entonces, el comisionado Sergio Pimentel explicó que es común que los contratistas devuelvan áreas que no consideran productivas a los estados, para que éstos las reconfiguren y vuelvan a licitar en lugar de permanecer ociosas en manos de empresas que no encuentran potencial. De cualquier forma, lo deseable sería que se hallaran hidrocarburos, pero dadas las tasas de éxito de la industria, el hallazgo de Zama ya resultó productivo y es preferible que el operador concentre sus recursos en la producción de este campo.

Así, Talos continuará con su plan de evaluación del campo Zama, donde estima recursos por entre 400 y 800 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con una inversión de 325 millones de dólares rumbo al desarrollo previsto para arrancar antes de que concluya el año. La devolución de la mitad del bloque se realiza de conformidad con lo previsto en la Cláusula 7.1, inciso B del Contrato, que determina que si al finalizar el periodo inicial de exploración, si al contratista se le concedió el periodo adicional de exploración, deberá devolver el área que no cuente con un plan de desarrollo aprobado por la CNH.

El área en cuestión tiene una superficie de 464.799 kilómetros cuadrados, por lo que, en cumplimiento a la citada cláusula, el contratista deberá devolver a la CNH un total de 232.3995 kilómetros cuadrados. La devolución se realizará durante la Etapa de Transición Final, en términos de la Cláusula 18.7 del contrato, y deberá presentarse un inventario de activos, un listado de pozos y materiales, informe de producción, abandono de pozos y actualización de líneas base ambiental y social.

Conforme a la Cláusula 7.2 del contrato, la renuncia y devolución de referencia no disminuye las obligaciones del contratista para cumplir con el programa mínimo de trabajo, ni con un eventual incremento a dicho programa.

“Extracción en aguas someras es la prioridad”

Se revisarán resultados de contratos petroleros: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno realizará al final de este año una revisión a los 107 contratos de exploración que se entregaron con la reforma energética. Aseguró que su gobierno está ofreciendo condiciones para que las empresas contratistas puedan cumplir el objetivo de aumentar la producción de petróleo, por lo que no se les quitarán los contratos.

Durante su conferencia matutina, López Obrador mencionó que sigue firme en su idea de que el gobierno no entregará más contratos en materia energética hasta que los 107 convenios vigentes ofrezcan resultados.

“Nosotros vamos a hacer una evaluación a finales de este año, de todos los contratos, y estamos dando facilidades para que se invierta, porque lo que nos importa es que se cumplan los compromisos. No es apostar a que no cumplieron y denunciarlo o quitarles el contrato ¡No! Lo que nos importa es que se invierta y se extraiga petróleo, pero hasta ahora esto no ha sido posible (...) es cosa de ver lo que decían, que para estas fechas iba a llegar inversión extranjera al sector energético a raudales e íbamos a estar produciendo mucho petróleo; esto no sucedió. Apenas una empresa italiana está empezando a producir petróleo. Estamos hablando de alrededor de 3,000 barriles diarios. Queremos resultados, porque todo lo demás es propaganda”, comentó.

Indicó que no está cerrado a entregar contratos para extracción en aguas profundas, pero para su gobierno la prioridad está en la extracción en aguas someras. (Con información de Jorge Monroy)

