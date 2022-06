Esta campaña aboga a la sensibilidad de la ciudadanía, que podamos percibir que no solamente se pierde un periodista cuando se le asesina, sino que nosotros como ciudadanos perdemos el ejercicio de nuestras libertades. Un país sin periodistas es un país ciego y mudo”.

Sara Lidia Mendiola, directora de propuesta cívica.

Este 7 de junio se conmemora en México el Día de la Libertad de Expresión. No es un secreto que la fecha llega precisamente en un momento de crisis para las garantías en el ejercicio de la libertad de expresión, en particular del trabajo periodístico. Lo dicen los números que, por más fríos que parezcan, no dan tregua, y el trabajo de los colegas y amigos de aquellas personas asesinadas, quienes se sobreponen al dolor para evitar que las historias de los acallados se ahoguen en el maremágnum informativo.

Con infame constancia, los asesinatos de profesionales de la prensa son materia de indiferencia social, política y judicial, porque no hay quien esté dispuesto a escuchar y encarar el espanto, en el nombre de la salud mental, pese a que ese espanto es el líquido que ya nos llega hasta el cuello.

La cuenta de los periodistas asesinados en México es de una docena en lo que va del año. Yessenia Mollinedo, Sheila Johana García, Luis Enrique Ramírez, Armando Linares, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero, Heber López, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa representan a tantos colegas que han perecido por hacer bien su trabajo.

Los nombres se nos desbordan en un país que aporta más de un tercio de los periodistas asesinados en todo el mundo durante 2022, de acuerdo con datos de Reporteros Sin Fronteras.

Todos tenemos una obligación

En el contexto, este martes la asociación civil Propuesta Cívica, fundada y presidida por el académico Sergio Aguayo y dirigida por la abogada especialista en Derechos Humanos Sara Lidia Mendiola, lanza la campaña “Y a mí qué me toca hacer”, un llamado a distintos sectores de la población para desterrar la indiferencia y a pasar a la acción en la defensa de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico.

“Vemos con tristeza la apatía y el pronto olvido cada vez que agreden a un periodista. Esto no debe suceder en el país más violento para los periodistas en el mundo”, declara Sara Lidia Mendiola.

Desde los tablones más altos de los distintos niveles de gobierno, evalúa la especialista, parece que se incita a legitimar las agresiones contra la prensa. “Es cierto que la violencia hacia periodistas viene de sexenios atrás, de gobiernos anteriores, porque ninguno tuvo la voluntad política para atenderla y revertirla, pero lo cierto es que el actual gobierno tampoco la tiene. Más allá de esta falta de voluntad, vemos cómo desde el discurso oficial de la figura presidencial salen declaraciones que agreden y estigmatizan, que deslegitiman la labor periodística”.

De todos los casos legales representados por Propuesta Cívica por homicidio y desaparición contra periodistas, comparte la entrevistada, una abrumadora mayoría han sido ordenados por autoridades de todos los niveles de gobierno y todos los colores políticos, y son ejecutados por el crimen organizado.

Las batallas de un periodista

A la campaña “Y a mí qué me toca hacer” se han sumado voces de líderes de opinión y periodistas diversos, entre ellos, el actor Daniel Giménez Cacho, los cineastas Carlos Bolado, Natalia Beristáin y Everardo González, las periodistas Pamela Cerdeira e Ilana Sod, así como la escritora Clyo Mendoza. El llamado es a desenmudecer y la invitación, a conocer una guía ABC que la asociación civil puso a disposición pública en la página yamiquemetocahacer.com.

Dicha guía ABC se divide y se enfoca en seis sectores diferentes: Autoridades, Ciudadanos, Estudiantes, Periodistas, Propietarios de medios y editores y, finalmente, ONG’s. Es una serie de hojas de ruta focalizadas, explica la entrevistada, para tomar acción en la defensa del derecho fundamental de la libre expresión, pero también pone en contraste otro tipo de violencias por las que pasan los periodistas en su labor cotidiana.

“La prensa en México es agredida de diversas maneras. Por un extremo, las mencionadas agresiones físicas, el asesinato, la desaparición; desde el discurso político y cómo este es replicado por autoridades de nivel estatal y municipal. También se usa la ley para perseguir judicialmente a periodistas. Y por las vías digitales hemos visto problemáticas de espionaje y ciberacoso. También está la precariedad laboral, misma que cruza el problema de inseguridad y desprotección, porque los propietarios de los medios tampoco han asumido la responsabilidad que les toca. Los tienen en el abandono, con condiciones y sueldos precarios que muchas veces no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad social”.

Finalmente considera necesario recordar “que los periodistas no están en una sociedad democrática ni para ser amigos ni enemigos del poder, están para ser revisores y críticos. Ellos son canales de transparencia en una sociedad. Decía Javier Valdés que le dolía ver la sociedad tan apática, que no reaccionaba cuando asesinaban a un periodista y que, de no hacer nada como sociedad, esta generación y las que venían detrás se iban a perder”.

