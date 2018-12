Andrés Manuel López Obrador arranca su mandato como presidente de México con un mensaje “desafortunado” y con saldo negativo, pues al enviar expresiones polarizantes, de ideología retrógrada y reversa a reformas energética y educativa, se prevé que la incertidumbre se mantenga en los mercados financieros e inversionistas, afirmó Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“El mensaje que pronunció el Presidente no va generar tranquilidad, particularmente por el hecho de descartar la reforma energética y que no se vaya a desarrollar el fracking (extracción de gas y petróleo); así como el hecho de apostar a refinerías cuando es contrario a la lógica económica y de mercado. No son anuncios positivos”, aseveró el líder patronal.

Lamentó que en su primer discurso a la nación, el jefe del Ejecutivo no haya emitido un mensaje de concordia y altura de miras, lo que preocupa. “Esperábamos un mensaje en tono y en forma, no como candidato en campaña”.

El dirigente empresarial destacó que uno de los aspectos positivos de López Obrador es que no se reeligirá. “¡Qué bueno que lo aclara!”. Otro aspecto destacable es el respeto de la autonomía del Banco de México y su compromiso de no incurrir en endeudamientos públicos, así como no aumentar los impuestos en términos reales.

En entrevista, De Hoyos manifestó su total “desacuerdo” a la propuesta de AMLO de Punto final, en contra la corrupción e impunidad, la cual “no es otra cosa que la apertura a la impunidad permanente. La postura de nosotros es que el estado derecho se tiene que hacer cumplir, y cualquier violación a la ley tiene que ser castigada, perseguida judicialmente, sin distingos ni de privados ni públicos. Desafortunada porque es una puerta a la impunidad”.

