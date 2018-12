Monterrey, N.L.- Los países que avancen en su economía en la próxima década, serán aquellos que le apuesten al desarrollo de talento, que fomenten el emprendimiento y que generen empleo de valor agregado, afirmó el Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey.

En el marco del V Congreso Internacional de Innovación Educativa, el presidente del Tec expuso que “Si los gobiernos no le dedican como prioridad número uno a fomentar el emprendimiento la probabilidad de bienestar es muy baja”.

En ese sentido, dijo que país que no le apueste al emprendimiento generar empleos sería muy difícil; “no creo que haya un gobierno que no quiera estar en un país como ganador, el desarrollo humano y la riqueza van de la mano. México es el país 90 en ingreso por habitante y 74 en desarrollo humano, haya que apostarle al desarrollo humano, al talento, talento y talento, gobierno que no hable todos los días de talento y educación de calidad la probabilidad de mejorar como país es baja”.

Las universidades de calidad son las que atraen al talento, de ahí que los países que generan riqueza buscan desarrollar universidades de calidad para atraer al talento; asimismo, hay países que se han enfocado a becar a sus estudiantes para desarrollarlos, otro elemento de importancia es que los países que buscan el desarrollo tienen gobiernos digitales y fomentan el emprendimiento”.

México debe tener 8 en el Top 300 y solo hay dos, la UNAM y el Tec de Monterrey, y si no se desarrollan las universidades, será muy difícil atraer al talento; “estamos siendo atractivos para atraer talento extranjero, tenemos política migratorias accesibles, eso es importante porque en la diversidad e inclusión se desarrolla la creatividad y la innovación”.

Puso como ejemplo que China tiene 847,000 estudiantes en el extranjero; mientras México tiene a penas 31,000 cuanto debería estar en 250,000 personas para poder desarrollarse; a lo que se debe sumar a los gobiernos digitales.

Tras señalar que México se enfrentará un 2019 difícil, dijo que se necesita energía para enfrenta los cambios que vienen.

La fórmula para desterrar la corrupción son gobiernos digitales, “estamos hablando como una política de bajar la corrupción digitalizar todo el gobierno, aquí esta la solución para fomentar el emprendimiento y reducir la corrupción”.

Asimismo, el presidente del Tecnológico, expuso que se ha comprobado que la urbanización permite mejorar los salarios “nos dimos cuenta que cada 10% que urbanizas, mejores los salarios 30%, de ahí que se emigre a ciudades en donde los mercados son más sólidos”.

Recomendó que para mejorar la condición de país, y ante un nuevo gobierno, que se orienten la políticas para atraer, retener talento, basado en el conocimiento, pero también en el emprendimiento.