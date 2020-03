Mientras la empresa Alsea, operador de restaurantes más grande América Latina, anunció el cierre de sucursales por 30 días, mismo tiempo en el que aplicaría descansos para sus colaboradores, pero sin goce de sueldo; autoridades laborales y especialistas calificaron con la medida "unilateral" y señalaron que hasta que no se haya hecho la declaratoria de contingencia sanitaria no pueden llevarse acciones que afecten los ingresos de los trabajadores.

De acuerdo con abogados laborales de empresa, suspender el salario o pagar un salario mínimo durante un mes —por causas de fuerza mayor ante la pandemia del coronavirus— está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 427, fracción VII, en la que señala que "son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento".

Sin embargo, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, declaró que "no hay fundamento legal para separar trabajadores o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo. Es un momento en el que la solidaridad y responsabilidad juegan un papel clave", escribió en su cuenta de Twitter.

No hay fundamento legal para separar trabajadores o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo. Es un momento en el que la solidaridad y responsabilidad juegan un papel clave. https://t.co/I8ByWCGa9O — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) March 21, 2020

Asimismo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la iniciativa privada para evitar el cese de las relaciones laborales con sus trabajadores frente a la contingencia sanitaria que se vive en nuestro país por el Covid-19, y al respecto compartió que una empresa extranjera con operaciones en México, ya efectuó una práctica de despido injustificado.

En este contexto exhortó a los empresarios y a la ciudadanía en general, a "no alarmarnos, no perder la calma y no adelantar vísperas. No hay que desgastarnos, son etapas, ahora no tenemos mucho riesgo, no nos paralicemos”, expresó el mandatario.

Por último, solicitó que esta situación pueda “corregirse” para no generar afectaciones a los trabajadores mexicanos en ninguna de las industrias.