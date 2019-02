El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que legisladores en la Cámara de Diputados hayan aprobado las reformas para aumentar el catálogo de delitos graves como el robo de combustible, el fraude electoral y la corrupción, que ameritará prisión preventiva oficiosa.

“No estoy enterado, la verdad, de cómo fue la votación; estoy enterado de que se aprobó en la Cámara de Diputados, el que sean delitos graves la corrupción, cosa que me da muchísimo gusto, porque aunque parezca increíble, en un país donde reinaba la corrupción, no se consideraban delitos graves los hechos de corrupción. Ahora, con esta reforma no van a tener derecho a fianza los corruptos".

“También celebro que se haya convertido en delito grave el robo de combustible. Y algo muy importante, que se haya aprobado que se convierta en delito grave el fraude electoral, el que se pueda meter en prisión sin derecho a fianza a los que violan la voluntad del pueblo en lo electoral".

“Entonces, sí fue una muy buena decisión la que tomaron ayer los legisladores. No sé cómo estuvo la votación, se necesitaba mayoría calificada, no mayoría simple. No sé cuántos votos fueron a favor, cuántos en contra”, refirió.

El primer mandatario consideró que estas reformas ayudarán para combatir la impunidad, ya que “si no se es claro y tajante en las leyes, y se dejan las leyes a la interpretación o muy abiertas, laxas, muchas veces los Ministerios Públicos, los mismos jueces, encuentran motivos para dejar en libertad a quienes cometen delitos; no sólo porque tengan la garantía de la libertad bajo fianza, sino porque no se clarifica lo suficiente”.

“El hecho de que sin duda la corrupción sea delito grave y que los feminicidios sean delitos graves, y el robo de combustible delito grave, y el fraude electoral delito grave, ya no se va a prestar a malas interpretaciones. Esto va a ayudar muchísimo”, dijo.

El mandatario afirmó que la mayoría de los legisladores que han pasado por la Cámara de Diputados eran abogados que sabían que había que hacer estas reformas, pero “defendieron” la corrupción y el influyentismo.

“Entonces, todo esto se termina. Es un gran avance lo de ayer, independientemente de lo que aquí se comentaba de cómo es que votaron. Yo creo que fue un paso importante. En la Cámara de Diputados, tengo entendido, se aprueban como delitos graves hechos de corrupción, lo del fraude electoral lo del robo de combustible, pero en el senado se van a agregar otros delitos”, destacó.

[email protected]