El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en transcurso de esta semana habrá definiciones sobre los posibles cambios a la iniciativa de ley para regular el outsourcing en México.

“Vamos a tener ya en esta semana un acuerdo en un sentido o en otro, pero ya esta semana se resuelve este diferendo, esta situación que se está dando con la subcontratación, porque estamos dialogando, porque el propósito es convencer, no imponer.

Asimismo, destacó que los empresarios están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo y no se oponen a que se sancione a quien abusa de la subcontratación en nuestro país.

En tanto, el presidente también llamó a esperar para saber si esta reforma podrá ser aprobada por el Congreso de la Unión durante el actual periodo de sesiones que está por concluir, pero estimó que la iniciativa llegará a las instancias legislativas hasta el 2021.

“Esta semana va a ser definitiva, esta semana vamos a saber si alcanza para la aprobación de iniciativas que están pendientes, si es que se van a aprobar o no, o queda para el siguiente periodo ordinario”, subrayó.

“Se ha abusado de las normas actuales, no es posible que se despida a tantos trabajadores en el mes de diciembre de cada año, solamente para no reconocer sus derechos laborales y además para no pagar cuotas en el IMSS o ISSSTE”, añadió.

Por otro lado, ayer 7 de diciembre, se dio a conocer un posible acuerdo tripartita entre el sector empresarial, sindicatos y el gobierno de México respecto a la subcontratación, en el cual se señala que las partes están de acuerdo y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal.

Además de que las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal, al igual que se presentará un esquema de reparto de utilidades en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo en la que no se podrá subcontratar personal, sin embargo, se dijo que no ha quedado suficientemente definido, ni socialmente debatido y “en consecuencia, se necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago”.

“Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso. Por ello, se solicita respetuosamente al Poder Legislativo se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse”, señala el documento. Finalmente, se llamó a las empresas que manejan nóminas para que dejen de dar de baja a los empleados masivamente en diciembre, ya que el IMSS y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas.

