El próximo 29 de marzo se iniciarán los debates, en comisiones, de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira. Ayer miércoles, también circuló una convocatoria para que hoy jueves se defina la ruta para su análisis y aprobación.

El diputado de la bancada del PRI detalló que los tres grupos parlamentarios que conforman la coalición Va por México manifestaron su buena fe para debatir los temas e incluso algunos de ellos manifestaron que pudieran llegarse a algunos acuerdos.

Advirtió que la fecha que propuso Morena (13 de abril) en donde se pretende votar la iniciativa puede llegar a aplazarse dependiendo el debate.

“Nosotros hemos dicho que no se precipite la reforma, y esto no quiere decir que no se haya trabajado arduamente en los Foros, creo que son los más importantes que ha habido, si no, en la búsqueda de los consensos (...) Es que eso es, repito otra vez, eso es adelantar las cosas cuando no hay ni siquiera acuerdos. Existe la posibilidad pues sí, también existe la posibilidad de que nunca se vote”, indicó.

Sin embargo, las juntas directivas de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Energía de la Cámara de diputados convocaron el jueves a las 9:00 horas a la reunión donde definirán cómo y cuándo se llevará a cabo el análisis y en su caso la aprobación de dictamen de la reforma constitucional a los Artículos 25, 27, y 28 en materia de electricidad.

El orden del día para esta convocatoria a la reunión en formato semipresencial, convoca a la "Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de las Juntas Directivas por el que se regula, el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa del Ejecutivo federal, por lo que entonces definirán si se discute el cambio constitucional antes del proceso de revocación de mandato y no posteriormente, cómo se había previsto”.

Walter Julián Ángel Jiménez, director general de Energía Limpia de la Secretaría de Energía, aseguró que la política energética que se diseña para los siguientes años contempla que se apruebe en el corto plazo la iniciativa de reforma eléctrica tal como está redactada pero que esto está en manos del legislativo y con la separación de poderes será imposible presionar, incluso si esto se retrasa hasta después del resultado del proceso de revocación de mandato al cargo presidencial que se llevará a cabo en el país.

En entrevista, el funcionario detalló además que la generación distribuida de electricidad no será detenida bajo ninguna acción gubernamental, y que incluso tiene el apoyo de la actual administración y de la titular de Energía, Rocío Nahle.

Al concluir su participación en la décima edición del congreso México Wind Power, aseveró que la discusión de la política energética en materia de renovables se lleva a cabo con apoyo y cercanía del sector privado.

Rechazan fast track

En la Cámara de Senadores la reforma constitucional en materia eléctrica no se aprobará en fast track, aseguró Ricardo Monreal Ávila.

“Hay que analizar, revisar y no precipitarse’’, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta al explicar que, si bien es posible que haya acuerdo con la oposición para aprobar los cambios promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es improbable que eso suceda antes del próximo 30 de abril, cuando concluirá el periodo de sesiones ordinarias en curso.

La oposición dice que no está el ambiente político como para aprobar la reforma eléctrica. ¿Cree que puedan ponerse de acuerdo para alcanzar el consenso? -fue cuestionado en entrevista colectiva.

Sí, yo sí creo que nos podemos poner de acuerdo. De hecho, actúan con sensatez. Yo he hablado con los coordinadores y están en un buen ánimo para construir un buen proyecto’.

Si llega la minuta en Semana Santa, ¿a ustedes les dará tiempo de sacarla en la última semana de abril o se dejaría pendiente para un periodo extraordinario?

Ah, no adelanto vísperas, pero ustedes saben cuál es mi posición siempre: meditar, reflexionar y no precipitarse.

Es decir, ¿no pasaría en fast track?

No. Fast-track, no.

