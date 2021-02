El debate por el pago de utilidades a los trabajadores se centra en dos propuestas: si se otorga un promedio de 30 días, como lo propone el sector patronal; o si deben considerarse 60 días, para evitar una reducción en el monto, en caso de sumar a un mayor número de trabajadores que al dejar de estar en un outsourcing tienen derecho a la prestación.

Lo anterior deriva de las conclusiones de los foros que organizó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), previo a presentar la propuesta en materia de subcontratación, que busca eliminar la sustitución patronal para otorgar todos los derechos laborales a los trabajadores, incluido el pago de utilidades anual.

De acuerdo con datos del Censo Económico, el promedio nacional que pagaron las empresas como concepto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU) fue de 6,397 pesos; siendo las empresas de más de 251 trabajadores las que otorgaron un monto mayor con un promedio 10,536 pesos.

Análisis presentados en las mesas de trabajo destaca el hecho de que establecer un tope de 30 días podría perjudicar a los trabajadores y beneficiar a las empresas para que paguen menos PTU.

“El reparto de utilidades no sólo sucede en México, hay otros países del mundo que participan de este esquema, en algunos países no está condicionado, en otros sí pero hay países que claramente lo tienen como un elemento que no está condicionado y que es parte de un sistema más redistributivo del ingreso para permitir que los trabajadores puedan tener una mayor participación del ingreso nacional y del producto nacional”, expuso el especialista en la materia Saúl Escobar Toledo, integrante del Observatorio para la Reforma Laboral.

Sostuvo en su análisis que en México existen distintas formas de evasión de las obligaciones fiscales y laborales, “una de ellas es la subcontratación ficticia, la llamada insourcing. Es un esquema de subcontratación ficticia o simulada en donde una razón social originaria cambia de nombre y cambia el giro a prestadora de servicio y de esta manera los trabajadores se convierten en empleados de la nueva razón social qué es propiedad de los mismo dueños o parte del mismo consorcio con la consecuente evasión de las obligaciones laborales particularmente el pago de utilidades, lo cual nos demuestra que es una simulación”, agregó.

Los trabajadores subcontratados, según todos los estudios académicos tienen los salarios más bajos, muy pocos están inscritos en el seguro social y casi ningún trabajador subcontratado bajo este esquema tiene un sindicato, ni un contrato colectivo.

Escobar consideró que “La Covid ha traído nuevos problemas a la economía, principalmente el cierre forzoso de las empresas, esto ha reducido ingresos y ha afectado las utilidades y los salarios; pero, cuando las mareas recuperen su nivel de producción y ventas es probable que su margen de ganancias sea mayor a lo observado antes de la pandemia debido a los despidos, recortes de personal y de prestaciones, subcontratación y empleos por menos horas y jornadas reducidas”.

De ahí que especialistas y organizaciones sindicales consideran que la emergencia no debió utilizarse para sacar ventaja y suprimir mecanismo y esquemas de distribución del ingreso en un país tan desigual, por el contrario el momento actual es necesario estimular la demanda interna que eso significa proteger el empleo y no reducir salarios y prestaciones.