El proceso de entrega de las constancias inició el lunes pasado y concluye el próximo viernes 27 de enero.

Previamente el Instituto informó que de 421 interesados en las frecuencias de radio en FM y AM, únicamente 167 acreditaron capacidad administrativa, jurídica, financiera y técnica, y que cumplen con los criterios en materia de competencia económica.

El regulador precisó que de los 167 que obtuvieron el visto bueno, 50 son personas físicas y 117 personas morales (5 consorcios); 17 interesados obtuvieron Constancia de Participación condicionada, 142 interesados con calidad de nuevo competidor en uno o más mercados; 128 interesados se comprometieron a realizar transmisiones híbridas analógico/digitales con el estándar IBOC.

Para hacer efectiva la constancia de participación, los interesados deben acudir al Instituto para la entrega de la garantía de seriedad, por ello es que a pesar de haber un número definido de constancias es posible que esa cantidad se depurara.

Con la emisión de las constancias los interesados avanzan a la tercera fase del proceso que, conforme al Calendario de Actividades de las bases de licitación, comenzará el próximo 30 de enero con las sesiones de práctica del Procedimiento de Presentación de Ofertas.

De los 167 interesados acreedores a la Constancia de Participación, 142 recibieron la calidad de Nuevo Competidor en el Mercado para uno o más de los lotes en los que podrán participar. Esta condición, conforme a las bases, se traduce en un estímulo del 15% en puntos en el proceso de presentación de ofertas de la licitación.

En tanto, 128 interesados se comprometieron a realizar, desde un principio, transmisiones simultáneas analógico/digitales con el estándar IBOC en las estaciones de radio FM asociadas a uno o más de los lotes por los que podrán participar.

El órgano regulador resolvió no otorgar Constancia de Participación a 254 interesados registrados que no cumplieron con los requisitos establecidos: 213 que no autentificaron con su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) toda la información y carga de documentación requerida a través del Sistema Electrónico de Registro y Presentación de Ofertas (SERPO); los 41 interesados restantes no cumplieron a cabalidad con otros requisitos para la obtención de la constancia correspondiente.

