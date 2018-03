El Día de Waitangi se celebra la jornada en la que se firmó el Tratado que significó el inicio de Nueva Zelanda como nación. Ahora el 6 de febrero de 2017 tiene otro acontecimiento en su haber: ayer se inauguró el vuelo comercial más largo del mundo. Qatar Airways ha comenzado a operar un trayecto entre su hub de Doha y Auckland, en Nueva Zelanda que dura 17 horas y 30 minutos y cubre una distancia de 14,535 kilómetros.

Este vuelo diario será operado por un Boeing 777, que tiene una configuración en dos clases: 42 asientos en clase business y 217 asientos en clase económica. A los pasajeros no se les hará largo el viaje, pues contarán con los servicios premium habituales de la línea aérea catarí: 78 pulgadas de reclinación de asiento, menú a la carta o el sistemas de entretenimiento Oryx One, con 3,000 opciones en pantallas individuales. El hito coincide, además, con las celebraciones por el 20 aniversario de la compañía.

Qatar desbanca con este movimiento aéreo a uno de sus principales competidores. Emirates ostentaba hasta ayer el récord de operar la ruta más larga con el vuelo Dubái-Auckland, que tarda 16 horas a la ida y 17 horas y 15 minutos a la vuelta. El primer vuelo entre ambas ciudades se inauguró el 1 de marzo del año pasado. La ruta empezó a operarse con un Boeing 777-200LR, pero finalmente se introdujo el A380.

Y es que las líneas aéreas están revalorizando algo que en los últimos años se había convertido en una ventaja cuestionable: ofrecer los vuelos más largos del mundo. Parece que las naves de última generación hacen fácil lo imposible.

