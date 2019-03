El apoyo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quiere dar a Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de los recursos que se tienen en los fondos de estabilización, genera dudas entre los expertos, pues no les convence el modelo por el que se quiere apostar, ni tampoco el hecho de que se puedan descuidar las finanzas públicas del país.

“La noticia no me hizo mucha gracia, pero me quiero esperar a ver cuáles son las reglas que presentan. La idea de un fondo contracíclico no me parece mal per se, pero debe quedar bien claro cómo operaría”, indicó Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).

Lo anterior lo expuso ante la propuesta que hará el equipo de Hacienda de utilizar el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestario (FEIP) en dos partes: una como un fondo contracíclico, (inspirado en el manejo del fondo del cobre en Chile), y otra para el refinanciamiento de deuda de Pemex.

Además del FEIP, el gobierno cuenta con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF) y el Fideicomiso Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Dichos fondos sirven para mitigar alguna crisis que pudiera afectar los ingresos del gobierno, como sucedió en el 2008-2009, cuando los ingresos tributarios cayeron. Se utilizaron los recursos de estos fondos para reducir el impacto.

Si el gobierno pretende cambiar el uso de estos fondos, tendrá que modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, expuso Villarreal.

Para Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico de Monterrey, la SHCP se la está jugando demasiado al querer utilizar los recursos de estabilización, pues es posible que la economía crezca menos de lo esperado en el 2019, y por tanto que se tengan menores ingresos,

“No es buena idea. Se la están jugando, porque en un año de menor actividad económica es muy posible que la captación de ingresos tributarios sea menor, y entonces cómo vas a balancear tus ingresos y gastos si ya ocupaste los 290,000 millones de pesos que tenías en los fondos de estabilización”, cuestionó.

El problema es que, al tener menores recursos en las arcas federales, se destinarán menores recursos a la productividad, con el argumento de que “se está salvando a la empresa petrolera de los mexicanos”, detalló.

Estructura fiscal

Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), comentó que es buena idea que se piense crear un fondo de reserva como el del país andino.

“Si con estos recursos nos vamos a evitar problemas por Pemex, es buena idea. Si bien estos recursos eran un ahorro, es mejor utilizarlos para invertir”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que se debe modificar la estructura fiscal de Pemex y crear un plan de negocios más atractivo para los inversionistas.

Héctor Villarreal, del CIEP, agregó que la transformación del FEIP estaría enfocada a una especie de garantía de pago. Es decir, si se busca refinanciamiento y si se lo quieren dar a tasas altas, entonces se utilizarán los recursos del fondo para que el interés sea más atractivo.

“Supongamos que Pemex quiere refinanciar. Entonces se acerca a los mercados y le quieren prestar a tasa muy cara. El gobierno les explica que tiene estos recursos de los fondos y se puede financiar y después el gobierno repone esos recursos con alguna línea de crédito más barata”, expuso el director del CIEP.

En conclusión, los analistas coincidieron en que la SHCP está muy consciente de que si Pemex se vuelve la “papa caliente del sexenio” la primera parte del sexenio va a ser muy complicada para la economía.

Para entender el FEIP