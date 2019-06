El presidente del sector patronal del país, Gustavo de Hoyos, exigió al gobierno mexicano impulsar una política energética acorde con la tendencia global, sin apostar al pasado, como es la construcción de una refinería, pues advirtió que será “difícil” cumplir con las obligaciones fiscales para el próximo año.

“Las decisiones de inversión del gobierno no están apegadas a estándares técnicos básicos y su obsesión con invertir en una refinería no tiene sustento ni ambiental, ni económico. La idea de solventar financieramente a Pemex no es viable”, acotó el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

A través de su mensaje semanal La Señal Coparmex, el empresario pugnó por desarrollar proyectos de inversión que den certeza y que tengan como indicadores de éxito su rentabilidad ambiental, económica y social.

Ya comienzan a notarse los impactos de las decisiones equivocadas y poco planeadas de inversión del gobierno federal dijo De Hoyos, tanto Fitch Ratings, como Moody's, agencias internacionales reconocidas, degradaron las calificaciones de Pemex y CFE por primera vez en 10 años.

“Ambas calificadoras concuerdan en que será difícil cumplir con los objetivos fiscales en 2020, sobre todo si se continúa con la política energética del gobierno actual”, aseveró.