El incremento de pasajeros en los aeropuertos complica sus operaciones a nivel mundial, esta situación complica hablar de un programa de infraestructura a nivel nacional, refirió Federico Dovalí, especialista en infraestructura aeroportuaria.

Durante su participación en el 11 Foro Nacional IMEF de Infraestructura, Dovalí añadió que a pesar de que el panorama a nivel nacional es difícil de tratar, en cuestiones locales existe una mejor coordinación.

“Podemos hablar de programas de infraestructura, pero locales siempre y cuando tengamos un conocimiento razonablemente claro de cuál es y será la demanda”, comentó el especialista. Además, destacó que el panorama de la infraestructura aérea se encuentra con un conflicto entre la iniciativa privada y el gobierno.

“El problema dentro de un programa de infraestructura cambia de imagen instantáneamente, porque hay un conflicto que se ha ido resolviendo periódicamente (...) La iniciativa privada, al operar sus aeropuertos, lo que espera es obtener, dentro de lo posible, el máximo de ingresos, lógicamente para recuperar su inversión; por otro lado, existe el Estado a través del gobierno en mejorar las instalaciones para ofrecer un mejor servicio a los usuarios”, aseveró.

Respecto a la capacidad de operaciones aéreas en la Zona Metropolitana del Valle de México, Dovalí consideró que con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía el tema aún no está resuelto.

“Si queremos limitarnos por la supuesta proximidad a la Ciudad de México, nos estamos dando un balazo en el zapato”, señaló.

Ello, agregó, se debe en parte al problema de que la capacidad de operaciones está limitada. “Es una preocupación que deberíamos tener en mente”, dijo. Añadió que en un plan o programa de infraestructura no se puede pensar en inventar aeropuertos. “Si no existe la demanda y los niveles económicos de la comunidad servida, son afines al transporte aéreo y al mismo tiempo lo pueden pagar, no se justifica invertir en aeropuertos”.

Alejandro Guevara Castellanos, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, comentó que la construcción de Santa Lucía se llevará en tiempo y forma, ya que, de no concretarse en el 2022, como indicó el presidente López Obrador, representaría una derrota para su administración.

