Por solidaridad ante la expansión del Covid-19, mejor conocido como coronavirus; el World Travel & Tourism Council (WTTC) anunció el cambio de fecha de su celebración de abril al mes de octubre del 2020 en Cancún, Quintana Roo, informó Gloria Guevara, presidenta y directora general del consejo y Carlos Joaquín González, gobernador de la entidad.

"Creemos que, en este momento, como solidaridad con lo que están pasando muchos países de Europa y Norte América, aun cuando en Quintana Roo no tenemos esta situación que se vive, nos parece que volver a octubre es un momento de solidaridad con los demás países", mencionó el funcionario en reunión con medios de comunicación.

El evento, que reúne a los directores generales de las cadenas hoteleras más populares, funcionarios de gobierno, tanto locales como internacionales, y a la industria turística en general, estaba pensado de manera inicial llevarse a cabo del 21 al 24 de abril del 2020.

Sumado a lo anterior, agregaron que el cambio de fecha se debió a que, de manera inicial, se había planteado realizar la reunión en octubre, "y es la fecha que nos logra garantizar el éxito que requerimos y que nuestros 30 años sea relevante", apuntó Guevara.

Gloria Guevara mencionó que, si bien se han adaptado a las distintas medidas que los países tienen, destacó que hay preocupación ya que no hay una medida homogénea; no obstante, hizo un llamado a que los gobiernos no sobrerreaccionen.

"El 90% del impacto que se está generando está relacionado a las decisiones que se toman y no al virus como tal", refirió. Recordó que el sector contribuye a uno de cada 10 empleos que se generan y por ello, pidió comunicar información real no sobre rumores "es fundamental comunicar las cifras y datos".

Señaló que aún es temprano estimar el impacto económico que el Covid-19 ha generado; sin embargo, dijo que el golpe de los viajeros asiáticos es equivalente a 20,000 millones de dólares.

"Es muy pronto de cuantificar. En Asia se están recuperando, pero en Europa está a la mitad de proceso. Es temprano anticipar, pero es un gran impacto y próximamente estaremos sacando diferentes escenarios de impacto", señaló.

Respecto a una posible desaceleración de turistas provenientes de Europa, el gobernador de Quintana Roo, mencionó que esta semana registraron la cancelación de aviones provenientes de Italia.

En la región, "tenemos dos vuelos provenientes de Italia a la semana, anoche estos vuelos cancelaron por dos semanas, pero no había hasta ese momento ninguna disminución de llegada de pasajeros a Cancún", detalló.

Gloria Guevara destacó que este evento tiene tres objetivos fundamentales que ayudarán a incentivar el turismo local, además de congregar a los tomadores de decisiones y a las personas más relevantes del sector para crear el plan de recuperación mundial de turismo tras el golpe del coronavirus.

"Son tres beneficios: la inversión que se va a redituar en el turismo que va a crecer en Cancún, por consecuencia de nuestro evento; segundo, poner este evento y al país en el centro del mundo; y tercero, que se utilice para definir la recuperación del sector mundial", refirió Guevara.