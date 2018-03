La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) confirmó que los planes de contratación de pilotos este año se mantienen, con la finalidad de cubrir el crecimiento de Grupo Aeroméxico, de tal manera que iniciarán en esta semana el proceso de selección.

Hay nuevas rutas a las que le está apostando Aeroméxico, en gran medida para aprovechar el tipo de cambio, fortaleciendo rutas al extranjero como Milán, Seúl, Los Ángeles, Ontario, San Francisco, así como Querétaro-Atlanta y Monterrey-Detroit , dijo Humberto Gual, secretario de Trabajo y Previsión Social de ASPA.

Pese a que la expectativa es incierta, el crecimiento en la aviación está puesto; no ha habido ningún cambio hasta ahora, y consideramos que no habrá repercusión grave en la industria. Además estamos en las puertas del tratado bilateral, con las nuevas rutas, los planes siguen con el crecimiento , agregó en conferencia de prensa. Recordó que durante el 2016 las contrataciones que realizó la asociación sindical fueron de un total de 125; en México tenemos mano de obra calificada, y se tiene la capacidad para cubrir la demanda y crecimiento que ha planteado la empresa para los próximos años , explicó. Detalló que parte del compromiso que asumió ASPA fue acordar revisiones salariales y contractuales por un periodo de cuatro años, y no será hasta el 2018 cuando se lleve a a cabo una nueva revisión.

Tras destacar que la aviación puede tener mayor crecimiento y estabilidad si se trabaja en una política aeronáutica de Estado , comentó que en el caso de Mexicana de Aviación, 40% de los pilotos se encuentra trabajando en el extranjero, sobre todo en Emiratos, y agregó que en México no hay escasez de pilotos, sino miseria de salarios , lo que ha motivado a que muchas aerolíneas se lleven al talento mexicano.

Respecto del conflicto que derivó en la quiebra de la aerolínea, Rafael Gutiérrez, represente de Mexicana, comentó que siguen a la espera de que sean vendidos los activos de la aerolínea para poder cubrir las liquidaciones de los trabajadores; sin embargo, no tienen fechas precisas de cuándo puede anunciarse el pago a los 1,150 pilotos que conformaban la plantilla de trabajo. Por otra parte, comentaron que el IMSS ya contempla la posibilidad de otorgar incapacidades a los pilotos que tengan fuerte dolor de oído o por infecciones en los ojos, porque inhibiría sus actividades.

