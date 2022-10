Congreso de Chile ratifica su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

El Congreso chileno aprobó este martes la adhesión de Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), convirtiéndose en el décimo país en hacerlo.

De los 11 países firmantes de este tratado, solo falta Brunei en concluir el proceso de ratificación.

A pesar de ser uno de los países más abiertos al comercio en el mundo, Chile duró cuatro años en la aprobación legislativa del TIPAT.

El TIPAT entró en vigor para Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur a fines de 2018; Vietnam en 2019, y Perú en 2021. La semana pasada Malasia aprobó la ratificación.

Por separado, el Reino Unido, China, Taiwán y Ecuador solicitaron unirse al TIPAT en 2021.

Todavía Chile requiere que el TIPAT sea promulgado por el presidente izquierdista Gabriel Boric. Los senadores apoyaron el ingreso de Chile por 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención.

El TIPAT se suscribió en 2018, cuando fue firmado por Chile por la entonces presidenta socialista Michelle Bachelet. Meses más tarde ese mismo año, su sucesor el conservador Sebastián Piñera ingresó el tratado a trámite al Congreso para su aprobación, antes de la ratificación presidencial. En 2019 fue aprobado por la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la agencia Reuters, la votación del martes mostró las diferencias dentro de la propia coalición oficialista, donde legisladores de partidos más cercanos a Boric votaron en contra y los antiguos aliados del bloque de centroizquierda Concertación -que promovió la apertura global de la economía chilena tras la caída de la dictadura- lo aprobaron.

El gobierno había dicho que el TIPAT no era parte de su programa y no promovería su aprobación, aunque tampoco la entorpecería. A partir del martes, el acuerdo puede ser promulgado por el mandatario, pero el trámite no sería inmediato porque Chile envió una serie de cartas laterales a diez países miembros, lo que extiende el proceso.

El objetivo es "modificar elementos del capítulo referido a los mecanismos de resolución de controversias inversionista-Estado, un tema de crítica y debate internacional", dijo a Reuters un responsable de prensa de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.

roberto.morales@eleconomista.mx

kg