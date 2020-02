El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) enfrenta un escollo más en Estados Unidos: la conformación y aprobación de los panelistas que dirimirán las controversias en el nuevo tratado.

Cada uno de los tres países debe crear una lista de individuos elegibles para servir como panelistas en las disputas de Estado a Estado en virtud del capítulo 31 del T-MEC, “para la fecha de entrada en vigor” (artículo 31.8).

Así, cada una de las partes debe tomar medidas para designar individuos antes de que el T-MEC se vuelva legalmente vinculante.

Además, con este fin, la Declaración de Acción Administrativa que acompaña a la legislación de implementación del nuevo acuerdo establece que la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) tiene la intención de consultar con el Congreso estadounidense mientras considera a los nominados para agregar a la lista.

Pero de acuerdo con un análisis del Congreso estadounidense, no está claro si esas obligaciones del T-MEC que deben cumplirse “en la fecha de entrada en vigor” podrían en última instancia forzar un retraso de la entrada en vigor del acuerdo. Por ejemplo, aunque el artículo 31.8 parece requerir la designación de una lista antes de la entrada en vigor, el T-MEC establece también que el hecho de no completar una lista no puede impedir que una parte solicite el establecimiento de un panel para resolver disputas bajo el capítulo.

Dicha disposición sugiere que las partes podrían señalar una lista incompleta para retrasar la entrada en vigor del acuerdo, pero también podrían acordar permitir que el T-MEC entre en vigor a pesar de esta deficiencia.

“No va a ser un proceso sencillo, pero no creo que eso vaya a detener la puesta en vigor del T-MEC”, opinó Alejandro Rodríguez, analista de la consultoría estadounidense Plante Moran. “Tendrán que negociar, el valor de la implementación del tratado es mucho más relevante”. Según el T-MEC, las partes establecerán a más tardar en la fecha de entrada en vigor de este tratado y mantendrán una lista de hasta 30 individuos que estén dispuestos a servir como panelistas. La lista se designará por consenso y permanecerá vigente por un mínimo de tres años o hasta que las partes constituyan una nueva lista.

Otro punto destacado es que los legisladores demócratas fueron los principales impulsores de mantener el mecanismo de resolución de controversias en el T-MEC.

Cada miembro de la lista y panelista deberá tener conocimientos especializados o experiencia en derecho internacional, comercio internacional, otros asuntos cubiertos por este tratado o en la solución de controversias derivadas de tratados comerciales internacionales; ser elegido en función de su objetividad, confiabilidad y buen juicio; ser independiente de las partes, y no tener vinculación con ni recibir instrucciones de ninguna parte; y cumplir con el código de conducta establecido por la Comisión de Libre Comercio.

Como antecedentes, sólo tres paneles de resolución de disputas de Estado a Estado bajo el TLCAN se completaron entre 1994 y el 2001.

