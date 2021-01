Tras 5 mesas de trabajo, concluyeron los foros en los que se presentaron propuestas para eliminar las distorsiones sobre el pago de las utilidades a los trabajadores, “ahora toca buscar los equilibrios para que haya inversión, desarrollo, competitividad, pero también respeto a los derechos de los trabajadores'', dijo Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS).

Asimismo, Alcalde Luján expuso que las principales propuestas del sector empresarial, quienes pidieron las reuniones y análisis sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas (PTU) fue el de establecer un tope al reparto en un máximo de un mes. No obstante, “hubo quienes consideraron que no necesariamente un mes, sino que había que tener cierta flexibilidad. También señalaron la importancia de revisar la fórmula actual del reparto de utilidades, la mayoría señaló que era necesario incluir un componente de productividad individual en la estimación, no solo tomar en cuenta los salarios y los días laborados durante el año”.

La funcionaria dijo que se han realizado esta serie de mesas, producto de estos diálogos tripartitos. “La discusión de la subcontratación no es nueva en nuestro país, pero me parece que al final hay coincidencia, incluso con el sector empresarial, y es el hecho de que ha habido enormes abusos en detrimento de los trabajadores, de la hacienda pública y del Instituto de la Seguridad Social, lamentablemente no se puede solo pensar con una lógica de inspección y de coordinación institucional”.

Enfatizó que desde el inicio de la administración, “y si bien hemos avanzado, también nos hemos dado cuenta de que no es suficiente, de que la normativa actual no ayuda a poder avanzar en eliminar estos enormes abusos por muchas circunstancias, quizá la más importante es la contradicción que existe entre diversas normas”.

Hoy concluimos las 5 mesas de diálogo sobre la #PTU donde los diversos sectores productivos, trabajadores y la academia plantearon sus visiones. Buscamos un consenso que brinde certeza y respeto a los derechos amparados por las leyes laborales y la Constitución.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dijo que se requiere claridad, “esto se puede y esto no, así como dar estabilidad y por supuesto proteger a las empresas y a los trabajadores. Me parece enriquecedor saber que se considere que hay una preocupación en caso de prohibir la subcontratación de personal; sobre todo, en los casos donde hay empresas de capital intensivo, precisamente por el hecho de tener pocos trabajadores pero mucho capital, y que puede generar ciertas distorsiones. Nos parece interesante y recojo algunas de las propuestas que se han venido realizando”.

En su participación académicos como Alfonso Bouzas, de la UNAM, expuso que es fundamental que desaparezcan las empresas tercerizadoras “su única finalidad defraudar al trabajo y evadir los impuestos, sobre todo en el sector financiero, a la fecha se evade por medio de empresas de suministro de mano de obra, por lo que se refiere al reparto de utilidades”.

No obstante, expuso que conviene discutir las excepciones, “es decir, aquellas empresas de capital intensivo en donde el factor trabajo es muy bajo numéricamente y el monto de utilidades puede resultar desproporcionado, en caso de aplicarse la misma regla que para los otros sectores. Las soluciones son topes máximos, no reglas duras que obligan a todos.

La comisión puede poner un tope en meses de salario integrado y establecer criterios para las ramas que por la composición del capital existan condiciones especiales, conforme a las circunstancias los criterios pueden cambiar, no es una regla permanente se trata de darle más valor al trabajo para el bien de todos, pero en condiciones que permitan una reglamentación ágil, que responda a los cambios”.

kg