El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó que los amparos interpuestos por organizaciones sindicales en contra de la reforma laboral —promulgada en mayo del 2019— se concentren en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la CDMX, para que no se dicten sentencias contradictorias y pueda agilizarse el proceso.

Así lo manifestó el subsecretario de Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, quien explicó que “para evitar que haya contradicción a la hora de dictar sentencia, ya el CJF autorizó la concentración de los juicios”.

Cabe recordar que, en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo para la ratificación del T-MEC, los juicios de amparo contra la reforma preocupaban a los congresistas, ya que no mostraban una adecuada implementación de la reforma laboral mexicana. Domínguez detalló que “la mitad de los amparos se sobreseyeron, es decir que ya no se continúan los procedimientos porque había una causal para no continuar los juicios”.

Solamente se han otorgado cuatro suspensiones definitivas “no es que se otorgó el amparo, la suspensión es una medida cautelar transitoria que se hace hasta que se resuelven los juicios, y se hace para que las cosas se mantengan en el mismo estado, pero no quiere decir que haya procedido el amparo en cuanto al fondo”, explicó ante senadores el subsecretario.

Entre las principales impugnaciones de los sindicatos se encuentran la cancelación del registro sindical, si se comprueba que se cometieron extorsiones a los patrones; por los requisitos que se piden para la elección de líderes sindicales; por la materia de transparencia y rendición de cuentas, y para que se respete el voto directo de los trabajadores para la aprobación de los contratos colectivos.

