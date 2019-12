La industria mexicana rechazó la figura de los agregados laborales, la cual fue mal interpretada por las autoridades, pero admitió que sí forma parte del protocolo modificatorio del T-MEC desde el planteamiento de los textos.

Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), sostuvo que “(los agregados laborales) venía en los textos, en letra chiquita, nosotros no conocimos los textos, sí en la consulta estuvimos participando, pero no en los textos, y esa parte todavía no la hemos podido interpretar bien, porque una es en inglés y otra en español, sobre todo en un tema legal".

En conferencia de prensa, el dirigente de la Industria nacional mencionó que sostiene reuniones con sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá para suavizar las inspecciones en las fábricas, puesto que este agregado se pactó entre gobiernos sin consulta de la Iniciativa Privada.

“No nos gusta, no lo queremos, pero no está fácil por el tema de interpretación legal. Nuestra postura es no las queremos y sé que Jesús Seade está en Washington y esperamos que nos llame para ver cómo va el acuerdo”, acotó Cervantes.