Confederación de Cámaras Industriales

Concamin pide al gobierno federal tomar medidas para evitar rebrote y no frenar economía

El vicepresidente de la Concamin, Raúl Picard pidió al gobierno federal a tomar medidas para que no ocurra un rebrote de coronavirus y no se tenga que volver a cerrar la economía, porque el país no aguantaría otro cierre de actividades productivas.