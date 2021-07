El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará al Congreso de la Unión la iniciativa correspondiente para reformar la Constitución y garantizar un despacho de generación eléctrica con sentido social y de protección civil.

“Emitimos un decreto que empezó a tener efectos el primero de enero de este año y hace como 20 días una empresa extranjera interpuso un amparo en contra del decreto… y por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional. Yo tenía pensado inicialmente sólo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión, después de ese amparo, de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos”, afirmó.

Desde Tabasco, durante una gira de trabajo de supervisión de los avances del plan de apoyo a personas afectadas por las inundaciones, el mandatario mexicano criticó que en el pasado haya prevalecido el interés empresarial por sobre el interés público.

“Fíjense lo que significaba el manejo de la política económica en el periodo neoliberal, poner por delante el interés de las empresas, lo mercantil, aun tratándose no sólo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunden los pueblos, la planicie de Tabasco; eso no les importaba. “Por eso, nunca más debe volver la política neoliberal. Y por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional”.E informó del incremento en generación de energía en hidroeléctricas en la zona.

“Se ha estado turbinando también, como nunca, al grado que se ha incrementado la generación de energía en las hidroeléctricas más del 200 por ciento.

“Tan es así, porque estaban paradas, porque no les daban oportunidad de subir la energía a la red, no había despacho, como le llaman. Todo, para beneficiar a las empresas privadas y tener subutilizadas las hidroeléctricas que producen energía barata y limpia, porque es agua y es un proceso mecánico. Es que pase el agua, que mueva las turbinas, sale el agua limpia, a la salida del agua ya hay aves y pescado. Bueno, pues ahí, así, no nos permitían turbinar, porque se les daba preferencia a las empresas particulares”.

El decreto al que hizo referencia López Obrador establece las medidas de coordinación que deben “observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el manejo de presas y la reducción de desastres por inundaciones en la cuenca del Río Grijalva, y su relación en el control y despacho de generación eléctrica, con sentido social y de protección civil”.

El decreto ordena que el “despacho de energía de las grandes presas del Río Grijalva” garantizará que la evolución de los niveles de los embalses permita, en caso de un fenómeno natural perturbador, una operación segura de las presas, y que la CFE mantendrá el caudal ecológico necesario de la Central Hidroeléctrica Ángel Albino Corzo "Penitas", “el cual será incluido en el despacho que realiza el Cenace”.

rolando.ramos@eleconomista.mx