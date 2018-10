"La decisión de los ciudadanos es racional, democrática y eficaz. Está nuestra palabra de atender cualquier reclamo de los inversionistas de Texcoco. Esta decisión se toma con respeto absoluto al Estado de Derecho sin afectar intereses de empresas y financieros", dijo en conferencia de prensa el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en Hotel Four Points by Sheraton, en la colonia Roma, aseguró que es totalmente viable construir esta obra en la Base Aérea de Santa Lucía y confirmó que la operación de los dos aeropuertos no representa ningún riesgo, posteriormente dio a conocer que tiene un dictamen de las autoridades francesas que avala el proyecto.

“Vamos a resolver en poco tiempo la saturación del AICM, la decisión que tomaron los ciudadanos es racional, democrática y eficaz”, aseguró López Obrador en el marco del resultado de la consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM).

En términos económicos, con la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco el gobierno federal ahorrará alrededor de 100,000 millones de pesos, dijo López Obrador para luego agradecer a la ciudadanía que participó en la consulta ciudadana.

Se comprometió a terminar en tres años las obras del reacondicionamiento de los aeropuertos de Toluca y el AICM, el tren CDMX-Toluca para facilitar el acceso a la terminal aérea de Santa Lucía y las vialidades aledañas a la obra.

López Obrador dijo que pidió ayuda al gobierno francés para habilitar dichas obras.

En la conferencia de prensa estuvo acompañado del futuro secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, Alfonso Romo y José María Riobóo.

El futuro titular de la SCT aseguró que los gastos no recuperables a pagar por las obras ejecutadas en el Nuevo Aeropuerto de Texcoco son de 40,000 millones de pesos.

Los mexicanos rechazaron continuar con la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco y se opusieron por un margen de 70 a 29 por ciento. En su lugar, el próximo mandatario electo ha propuesto utilizar una base aérea militar ubicada a 45 kilómetros de la Ciudad de México.

