¿Grupo Radio Centro tiene capacidad para imponer prácticas comerciales a su favor en la radio de la Ciudad de México? La pregunta está en el aire desde 2016 y hoy vuelve a tomar fuerza, impulsada por el ingreso de la periodista Carmen Aristegui a la programación de este grupo radiofónico líder en el cuadrante capitalino. Este poder sustancial de mercado no estaría relacionado con el número de emisoras controladas por Radio Centro, sino por otro criterio de competencia en este sector: el alcance de audiencia, lo que podría ayudar al grupo a definir tarifas de publicidad favorables a su negocio. Radio Centro ya cuenta con más de 50% de la audiencia total y se prevé que esa cifra aumente tras la incorporación de la periodista el 17 de octubre.

Radio Centro ya estuvo en la mira de una posible investigación para determinar si contaba con poder sustancial de mercado. Ocurrió en 2016, cuando el grupo realizó los trámites para renovar la concesión de su marca estrella, La Z, 107.3 FM. La investigación no fue iniciada por el regulador, pero dejó en el aire la pregunta sobre la capacidad económica del grupo para imponer condiciones al mercado.

Ahora con Aristegui ese fantasma vuelve a flotar sobre la industria. Grupo Radio Centro cerró 2017 con 53.7% de la audiencia total de la Ciudad de México. Tres de sus estaciones se encontraron entre las diez más escuchadas en julio de 2018, el último dato disponible facilitado a El Economista por la firma de mediciones INRA.

La marca de Carmen Aristegui tiene una audiencia fiel que la siguió a internet cuando la periodista dejó su noticiero en MVS en marzo de 2015. Radio Centro y Aristegui lograron un acuerdo para llevar el noticiero de la periodista de internet a la radio a partir del 17 de octubre. Esto supone un ingreso seguro en la plaza capitalina y una atracción adicional para radiodifusores afiliados en el resto del país que también quieran retransmitir a la periodista.

Una pregunta abierta en 2016

Revisemos los antecedentes. La renovación de la concesión de espectro de La Z, 107.3 FM —que pelea a La Ke-Buena de Radiópolis el liderazgo del ranking general de la radio capitalina— motivó en diciembre 2016 que en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se discutiera la posibilidad de investigar y definir si Radio Centro era un actor de influencia en el mercado de la radiodifusión, con capacidad para establecer tarifas de publicidad u otras prácticas comerciales a su favor, pero que terminen por afectar a la competencia en el negocio de la radio.

Los comisionados del IFT comentaron entonces en una sesión de pleno que Radio Centro mantenía directa e indirectamente 26.09% de las estaciones comerciales de FM y 17.86% de AM en la capital del país y en particular que La Z, de entre 69 estaciones con cobertura en la ciudad, lograba 15.6% de la audiencia total. Esto, en 2016, fue considerado por una comisionada como el motivo para que el IFT investigara si existía o no un poder sustancial de Grupo Radio Centro.

El resto de los comisionados frenó la petición, con el argumento de que la solicitud de renovación de concesión se presentó en tiempos de la antigua legislación en materia de medios electrónicos y que la actual Ley de Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) no era retroactiva. La Z renovó así su permiso de operación por 20 años más y un pago por contraprestación de 24.3 millones de pesos.

Aristegui: ingreso y audiencia para GRC

Desde el 102.5 de MVS Comunicaciones, el noticiero de Carmen Aristegui reinó en los noticieros matutinos con un rating de 0.728 puntos y un share del 3.58%, el más alto registrado en febrero de 2015 —ella se fue a mitad de marzo de ese año— para toda la banda noticiosa de AM/FM de la Ciudad de México.

Tras su salida de MVS Comunicaciones, sus cuotas de audiencia las ha peleado el programa del periodista Ciro Gómez Leyva, que se transmite por las mañanas en Radio Uno 104.1 de Radio Fórmula. Titulado “Por la Mañana”, este noticiero radiofónico promedia un rating que va de los 0.606 a los 0.679 puntos y con picos que tocan la barrera de los 0.7 puntos a las nueve de la mañana, pero que no ha conseguido del todo ocupar el sitio que un día tuvo Aristegui entre las audiencias.

El noticiero que sustituyó al de Aristegui en MVS 102.5 ha descendido al quinto puesto general y promedia un rating 0.460 puntos. Radio Centro 97.7 FM recibe a Aristegui con un rating de 0.284 puntos y un share de 1.41% para el horario de siete a diez de la mañana.

El poder sustancial de mercado

Un año antes de que en el IFT surgiera la pregunta sobre un posible poder sustancial de mercado de Radio Centro, el grupo había informado a sus inversionistas, con datos de Nielsen-Ibope, que siete de las diez estaciones más escuchadas en la Ciudad de México le pertenecían.

Las estaciones Alfa Radio, Stereo Joya y La Z son el tesoro del grupo por las cuotas de escuchas e ingresos que le reportan a su matriz, y seguidamente Universal Stereo, Radio Red FM y El Fonógrafo hacen lo propio, en tanto que otras tres frecuencias del grupo ligan ya 16 meses fuera del aire por problemas técnicos.

Dentro del IFT, la Unidad de Competencia Económica había hallado indicios de que Radio Centro posiblemente tenía la capacidad de influir en el establecimiento de las tarifas para la pauta publicitaria en la radio capitalina. La investigación de la Unidad no fue concluyente y perdió vigencia debido a los plazos legales establecidos por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que había entrado en vigor en 2014.

Agustín Ramírez, experto en telecomunicaciones del despacho Ouraboros, comentó entonces que lo informado por el regulador era “un hallazgo” y demostraba que se puede investigar mercados particulares, aún con la existencia de un agente económico preponderante en la industria nacional de radiodifusión, Grupo Televisa. “El hecho de que ya haya un agente preponderante, no quiere decir que la radio esté libre de una revisión. Al contrario, hace falta promover revisiones para determinar que haya una verdadera competencia en la radio”, dijo Ramírez, de Ouraboros.

Sandra Rodríguez, directora de Jurídica en Telecomunicaciones (Jentel), y Jorge Fernando Negrete Pacheco, director en Mediatelecom Policy & Law, coinciden en que las transmisiones de Carmen Aristegui en la 97.7 de Radio Centro a partir del 17 de octubre reportarán altos ingresos y escuchas.

El acuerdo entre Radio Centro y Aristegui permiten al grupo hacer contratos con radiodifusores fuera de la Ciudad de México que quieran retransmitir el noticiero de la periodista. Esto “no necesariamente significará una influencia a favor de Radio Centro, pero que sí amerita una observancia para tener sano al mercado (de radio)”, dijo Negrete. “Es sano que se investigue un mercado donde existen actores con una gran presencia, pero con cuidado”, dijo Rodríguez.

Para Negrete, el mercado de 2018 es otro al que se observaba en 2016. “Los indicios de entonces sí podrían llevarnos a que se pueda hacer una nueva investigación, pero con elementos actuales y considerando en ello también que ya se tiene una situación jurídica y económica muy particular, que es resultado de la licitación de nuevas frecuencias, que han y están generando nuevas condiciones, pues tenemos nuevos agentes que generan presiones competitivas que debieran inhibir acciones anticompetitivas”.

[email protected]