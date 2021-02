La crisis económica y la pandemia no detendrán a los mexicanos para festejar este 14 de febrero, la mayoría de la población celebrará y comprará por internet para celebrar el Día del Amor y la Amistad, reveló la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

De acuerdo con una infografía sobre los hábitos de consumo de los compradores digitales durante este San Valentín publicada por la AMVO, 63% de los internautas señalaron que sí celebrarán esta festividad y 52% afirmó que planea gastar lo mismo que el año pasado; solamente 32% de los usuarios indicó que gastarán menos y 16% que gastará más por esta fecha.

De igual forma, ocho de cada 10 internautas declararon que muy probablemente realizarán las compras de sus regalos a través de internet.

Entre los artículos que más comprarán para festejar el Día del Amor y la Amistad, la comida se posiciona en el primer lugar, 45% afirmó que comprará comida en algún restaurante local a través de una app; en segundo lugar los arreglos florales, pues 44% indicó que regalará algún conjunto floral o con globos, mientras que en tercer lugar se encuentran la confitería, como chocolates y dulces con también 44 por ciento.

Otros artículos que también planean regalar los internautas se encuentran ropa con 29%, fragancias con 24%, bebidas alcohólicas con 23%, peluches con 13%, y joyas y accesorios también con 13 por ciento.

Cuestionados sobre el principal destinatario para su regalo, 88% de los compradores afirmó que es para su pareja, 31% para sus hijos y 21% para algún familiar.

Sobre las compras por internet en estos días, 73% respondió que se animarían a comprar más si las marcas tuvieran más promociones en descuentos, 51% si tuvieran entregas gratuitas y 39% si obtuviera productos complementarios gratis con cada adquisición.

Pese a ser un día lleno de amor y miel, no le gusta a todos: 45% de los internautas señaló que no acostumbra celebrar esta festividad, 29% lo ve como un gasto innecesario y 26% comentó que evita las reuniones para no festejar.

kg