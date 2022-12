Comerciantes prevén alza de 14% al salario mínimo en Colombia

Si sumamos esa inflación y la productividad estamos hablando de un rango de aumento de entre 13% y 14% (al salario mínimo) para recuperar ese poder adquisitivo de los salarios”.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en Colombia y representante gremial de la Mesa de Concertación del salario mínimo del próximo año, Jaime Alberto Cabal, resaltó que en la negociación se están teniendo en cuenta las cifras de inflación y de productividad por lo que el rango de incremento está entre 13% y 14 por ciento.

"Nosotros no hemos dado ninguna cifra pero siempre hemos resaltado que recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y de los salarios necesariamente tiene que contemplar no la inflación esperada, que es lo que constitucionalmente se dice, sino que la jurisprudencia que hay es que debe ser de la inflación que ya pasó, porque si no, no recuperaríamos el salario", explicó el dirigente gremial al término de la tercera reunión de la Mesa de Concertación salarial.

Cabal agregó que "si sumamos esa inflación y la productividad estamos hablando de un rango entre 13% y 14% de estar teniendo en cuenta para recuperar ese poder adquisitivo de los salarios".

Ninguna de las partes que integran la mesa tripartita (gremios, centrales obreras y Gobierno) revelaron la cifra que entregará para pujar por el incremento salarial. De hecho, las tres partes acordaron revelar esta cifra luego de la reunión del próximo viernes.

Los integrantes de la Mesa de Concertación recibieron más datos del Dane y de varios ministerios del Gobierno Nacional, para dejarles más instrumentos con el que negociarán el alza del mínimo. Se realizará una cuarta reunión en la que se estudiarán datos del Banco de la República de los efectos del salario mínimo en la economía colombiana.

"Creemos que debe ser un salario razonable, puesto que el Banco de la República también ha indicado en un estudio que cada punto por encima de la inflación en el salario le cuesta $1.92 billones (399 millones dólares) al crecimiento del PIB. Por eso debe ser un sano equilibrio entre lo uno y lo otro", apuntó Jaime Alberto Cabal.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, también se refirió a los datos de inflación que entregó el Dane y la que situó en 12.53%, aún sin encontrar un techo pese a las alzas de las tasas de interés del Banco de la República.

El dirigente gremial resaltó que los mayores impactos los sienten los estratos 1, 2 y 3, donde se encuentra 90% de las tiendas de barrio. "El impacto sobre los alimentos, que es el mayor rubro del componente inflacionario del país merece un gran análisis y de ser afrontado no solo por parte del Gobierno, sino también del sector empresarial. Tenemos la gran preocupación que el índice inflacionario le da menos poder adquisitivo a los colombianos en alimentos y por consiguiente hay menor demanda y menos consumo", dijo Cabal.

De acuerdo con el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la inflación de 12.5% hará que la puja del mínimo inicie en un rango de entre 14% y 15%, teniendo en cuenta los datos de productividad.