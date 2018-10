El proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tiene sentido si se desea que el país tenga un verdadero “hub” aeroportuario que integre un mayor espacio y “no aeropuertos sueltos”, afirmó la comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios.

Tras participar en el foro "¿Cómo puede México volverse más innovador", organizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y el Center for Strategic and International Studies (CSIS), dijo que la opción de Santa Lucía, Ciudad de México y Toluca, solucionan el problema de la saturación pero no ayuda a que el aeropuerto de la Ciudad de México sea un “hub”, entonces si como país se quiere un modelo de “hub” se necesita el aeropuerto de Texcoco”.

En ese sentido, la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) adelantó que votará por la continuidad de la construcción del nuevo aeropuerto. “Yo voy a votar a favor de Texcoco, estoy a favor de Texcoco”.