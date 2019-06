En el terreno de compras de material de curación por parte del sector público, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha ido desanudando una trama de colusión en donde la constante es la participación de tres empresas: Dentilab, Productos Galeno y Holiday de México.

Por tercera ocasión en los últimos tres años, estas empresas fueron sancionadas por coordinarse para repartirse licitaciones públicas, en esta ocasión de cepillos de dientes. Los hechos sucedieron entre el 2007 y el 2013.

Por la comisión de estas acciones, conocidas como prácticas monopólicas absolutas, la triada de empresas, así como cinco personas físicas que actuaron en su representación, fueron multadas por un total de 18 millones 93,862 pesos, informó la Cofece.

Al ponerse de acuerdo para abstenerse de competir en los concursos públicos de cepillos dentales, las empresas señaladas generaron sobreprecios, lo que ocasionó que el gobierno gastara 4 millones 169,000 pesos más en la compra de estos insumos. Mediante el acuerdo, los involucrados convinieron que Grupo Holy, a través de Productos Galeno y Holiday, tendría un tope máximo de participación de 20% y Dentilab de 80%, mismo que se ajustaría posteriormente a 30 y 70%, respectivamente.

En su investigación, el órgano antimonopolios acreditó que los acuerdos fueron ejecutados a través de reuniones, llamadas telefónicas y correos electrónicos. “Asimismo, diseñaron un sistema de cuadros comparativos para verificar que se cumpliera con los precios ofertados y la participación de mercado pactada”, indicó el organismo.

En el 2017, las empresas señaladas (además de otras denominadas Ambiderm y Degasa) fueron sancionadas por la comisión de prácticas similares, pero en el mercado de compras públicas de guantes de látex para cirugía y para exploración. En este caso los hechos sucedieron entre marzo del 2009 y abril del 2015.

La multa impuesta ascendió a 257 millones de pesos, luego de que se detectaran sobreprecios de 34.8%, que generaron un daño al erario de 174 millones de pesos.

De nuevo, en el 2018, Dentilab, Productos Galeno y Holiday de México (además de otras denominadas, Trenkes y Productos Adex y siete personas físicas) fueron sancionadas por colusión, ahora en el mercado de compras públicas de sondas y condones de látex. Las prácticas monopólicas tuvieron lugar entre el 2009 y el 2013.

La multa impuesta ascendió a 112.8 millones de pesos debido a que se provocaron sobreprecios que generaron un daño al erario de 177 millones de pesos.

Ambas multas están siendo combatidas por los imputados en tribunales especializados.

El modus operandi de las empresas multadas consistía en repartirse el mercado en función de su tamaño y fortaleza en determinados mercados.

“Llegaban (las empresas) a un acuerdo de las participaciones de mercado. Con base en ese decidían quién daba qué descuento para ver quién ganaba o si participan o no en un procedimiento en particular. Iban llevando sus cuentas y se van concentrando en el tiempo para llegar a esas participaciones de mercado”, explicó Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Cofece. La Cofece dio vista del expediente a la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de que esta verifique si en el proceso colusorio no tuvo participación algún funcionario público, de modo que se pudiera perseguir algún acto de corrupción.

Palacios Prieto lamentó que de momento entre las causales de inhabilitación listadas en el artículo 60 de la ley de contrataciones públicas no se incluya la de haber participado en acuerdos colusorios contra el erario, por lo que llamó a una reforma legislativa que subsane esta situación.

