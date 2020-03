La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) analiza la creación de una Unidad de Competencia para regular Mercados Digitales, con la que espera acelerar el aprovechamiento de sus atribuciones legales escritas en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), y para crecer también su experiencia en el entendimiento de la digitalización de las economías.

“En tiempos recientes, la Cofece ha acumulado experiencia importante relacionada con los mercados digitales mediante actividades de abogacía, investigación y análisis de concentraciones. En materia de opiniones hemos realizado recomendaciones para permitir la operación de las empresas de redes de transporte y para facilitar que las instituciones de tecnología financiera, conocidas como Fintech, puedan competir con éxito con la banca tradicional”, argumentó.

Este anuncio ocurre en fechas en que la Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) mantienen un mano a mano en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones para conocer cuál de las dos autoridades reguladoras termina por resolver, conforme a sus facultades constitucionales, la concentración entre las plataformas digitales Uber-Cornershop en México, el pretexto que las enfrenta en tribunales desde diciembre de 2019.

La creación de una Unidad de Competencia sobre Mercados Digitales hace parte de una estrategia digital de la Cofece para observar el arribo de las empresas de tecnología a mercados tradicionales como los de energía, telecomunicaciones, finanzas o salud y su repercusión en esas industrias.

La estrategia digital de Cofece también destaca otros cuatro criterios que considera de interés prioritario para su quehacer diario:

Documento sobre las implicaciones de los mercados digitales en México.- Un cúmulo de propuestas de política pública que contribuyan a acercar los beneficios de esos mercados a más consumidores mexicanos, para lo cual Cofece convocó a un grupo multidisciplinario de expertos en temas digitales y donde se revisará el funcionamiento, ventajas y riesgos de estos mercados; la experiencia internacional, los efectos específicos en la economía mexicana y los desafíos en materia de competencia, protección al consumidor y de datos personales. Pero que sobretodo también estudiará el diseño institucional vigente en México y, en su caso, planteará la pertinencia de adecuarlo para enfrentar retos a futuro.

Acercamiento y foros con expertos internacionales.- Fortalecimiento del conocimiento del personal de la Cofece sobre la operación de las plataformas digitales.

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Cofece.- Se trata de un plan de gestión para el procesamiento de grandes volúmenes de datos (big data), así como para entender los alcances de la inteligencia artificial.

Fortalecer la cooperación internacional.- Compartir aprendizajes y experiencias, así como identificar posibles acciones conjuntas que contribuyan al funcionamiento de los mercados digitales en todo el mundo.

El último de esos criterios no esclarece si la Cofece estaría dispuesta a colaborar con el IFT en regulación del proceder de empresas de Internet u otras que utilizan servicios de telecomunicaciones como insumos esenciales para operar en México.

Analistas y excomisionados han exteriorizado en los últimos meses que IFT y Cofece debieran analizar la posibilidad de discutir en conjunto temas de concentración el caso Uber-Cornershop y de paso construir así una agenda común respecto a este tipo de concentraciones. Pero al contrario, las dos autoridades han actuado de manera “territorial”.

“El acercamiento entre órganos reguladores en materia de competencia debe partir de una agenda común y un conocimiento básico de los retos en el mundo telecom y TIC. Sin un diálogo interinstitucional estructurado y con un conocimiento común, las agendas regulatorias independientes van a fracasar”, dijo Jorge Fernando Negrete, director general en DPL News & Law.

Los expertos que observan los mercados digitales en otras naciones han manifestado, por ejemplo, que en Europa han ocurrido casos de sobrerregulación que han alcanzado a unas sesenta empresas de telecomunicaciones y con repercusión en temas de datos personales, protección al consumidor y propiedad intelectual.

“Las fronteras se colapsan. Las telecomunicaciones y las TICs cada día se vuelven una sola. 4G y 5G comenzaron un inevitable proceso de colapso de fronteras entre estas áreas. 5G consolida la fusión: todo el ecosistema telecom y TIC nace en cloud. Servicios, plataformas y valor agregado nace en la nube. Las empresas telecom se vuelven TIC y las TIC en telecom. ¿Debe Cofece explorar el tema? Sí. ¿Puede sola abordarlo? No. El IFT es el órgano que conoce más de los mercados digitales y su futuro. Cofece debe hablar con él y concluir una agenda común”.

La Comisión Federal de Competencia Económica, dentro de sus argumentaciones, indicó que ha revisado operaciones que involucran empresas tradicionales que ya operan en mercados digitales. Asuntos sobre Banamex, Inbursa, PayClip–General Atlantic o Kavak Holdings–LA Holdings, General Atlantic KV, Greenoaks, así como su negativa a la concentración Walmart-Cornershop.

“Si tenemos a las dos autoridades peleadas, esto no augura nada bueno. Y pues sí, parece que se están poniendo muy territoriales; pecando, por lo que no creo que sea una posición constructiva y por eso la óptica está en no pelearnos por el carril, sino salirse de ese carril y buscar otros, un carril de esquemas de colaboración; eso sería mucho más rico para todos. ¿Quién dará ese paso?”, declaró la excomisionada María Elena Estavillo, economista de profesión, cuando se le preguntó sobre el caso IFT/Cofece por la concentración Cornershop-Uber.