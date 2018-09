Coca-Cola explora entrar en el negocio de las bebidas elaboradas a base de cannabis, con el objetivo de estudiar otros segmentos de las bebidas tras la ralentización del consumo de las gaseosas. Bloomberg informó sobre las conversaciones que mantiene Coca-Cola con la empresa canadiense Aurora Cannabis.

La multinacional está analizando las cifras y beneficios del negocio del sector de las bebidas elaboradas con cannabis, un segmento que utiliza las propiedades químicas no psicoactivas de la marihuana como un ingrediente para la elaboración de bebidas saludables.

"Junto con muchas otras compañías del sector de las bebidas, Coca Cola está analizando de cerca la evolución del negocio de las bebidas elaboradas a base de cannabis no psicoactivo como ingrediente de las bebidas de bienestar funcional en todo el mundo. El entorno evoluciona rápidamente. No obstante, no se ha tomado ninguna decisión al respecto", afirmó por su parte Coca Cola en un comunicado.

Coca-Cola se suma así a otras grandes compañías de bebidas que quieren explorar la creciente industria del cannabis y busca sacar réditos de la legislación del sector en Estados Unidos y Europa, un segmento que está cambiando y se está liberalizando.

El fabricante de la cerveza Corona -Constellation Brands- invirtió recientemente unos 4,000 millones de dólares en la empresa canadiense productora de marihuana Canopy Growth, asumiendo el control del 38% de las acciones.

Diageo, matriz de Johnny Walker y conglomerado de bebidas alcohólicas premium, también ha anunciado que lleva semanas estudiando los beneficios de las infusiones y bebidas elaboradas con cannabis.

El interés en invertir en este segmento ha aumentado tras la próxima legalización del consumo recreativo de marihuana en Canadá, que se oficializará el 17 de octubre.

Más de una docena de países han legalizado el consumo terapéutico de la marihuana, incluida Alemania y Australia y otros están estudiando despenalizar su consumo.

En Estados Unidos, el uso recreacional de la marihuana se ha legalizado en 9 estados estadounidenses, incluyendo California, Colorado, Massachusetts, Washington DC.

