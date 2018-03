La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) va en pleno camino y este año se licitarán 20 paquetes de obras con un monto aproximado de 35,000 millones de pesos, aseguró el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.

Con estas licitaciones 85% del total del proyecto (al cierre del año pasado, acumuló 65%) quedará contratado , agregó.

Entre las obras referidas se encuentran la tercera pista (que será la única que combinará operaciones de la Sedena y aviación comercial), el centro multimodal, la red de distribución eléctrica, tres entronques de acceso a la terminal y el sistema de drenaje profundo.

El funcionario explicó que la intención del anuncio de este jueves es que los interesados tengan oportunidad de prepararse para participar, por ello es que estuvo acompañado del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Arballo.

Ruiz Esparza también reiteró el alto impacto social que representará el aeropuerto por la cantidad empleos que implica: 160,000 en la construcción y 450,000 durante su operación.

En su oportunidad, el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Federico Patiño, aseguró que este viernes se podría firmar el contrato con el consorcio liderado por Cicsa, ICA y GIA + A, para construir el edificio terminal, cuyo monto es de 84,828.4 millones de pesos,

Ya presentaron las garantías. Este jueves por la tarde tendremos una reunión con ellos, porque estamos negociando dos cláusulas y esperamos terminarlas. Si las terminamos, firmamos mañana (hoy), de lo contrario, el martes, y no pasaría de ese día, porque es el compromiso que tenemos , explicó.

Aplazan fallo

Con relación a la licitación para construir el edificio de la torre de control, donde se presentaron siete ofertas, que promedian 2,000 millones de pesos, el GACM postergó el fallo para el próximo martes.

Ayer por la tarde el grupo informó que el fallo se daría a conocer y que, al igual que en otros casos, se transmitiría en vivo. Sin embargo, un par de horas después lo difirió, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de obras públicas, que señala que el veredicto podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Asegura Ruiz Esparza

En el NAICM ha prevalecido la competencia

El director del GACM, Federico Patiño, afirmó que existe una estrecha relación con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y que están revisando el convenio de colaboración que firmarán en fecha próxima, en respuesta a la recomendación que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a finales del 2015.

Si no se firmó antes es porque estábamos muy avanzados ya en la parte del edificio terminal y quedamos de que una vez terminada esta licitación estaríamos platicando , dijo.

No obstante, el proyecto de convocatoria del proceso referido fue publicado por el grupo en mayo del 2016 y únicamente tuvo comentarios de la empresa española OHL y las mexicanas Cicsa e Ica, que lideran el consorcio ganador.

En conferencia de prensa, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que el nuevo aeropuerto se desarrolla bajo altos estándares de transparencia y atendiendo a las mejores prácticas internacionales.

Al preguntarle si no considera como una mancha el que no se haya firmado el convenio con Cofece, pensando que ya pasaron las licitaciones más fuertes, expuso: Primero, el tema de transparencia no tiene nada que ver con Cofece. Yo no sé cómo esté el convenio, no lo conozco. Simple y sencillamente es competencia y ellos nos deben dar, en un momento dado, qué empresas están limitadas por ser ya monopólicas. Creo que no estamos en ningún supuesto de eso. No lo veo como mancha .

Adicionalmente, la subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascott, dijo que lo que se busca con la Cofece es que un mayor número de participantes esté en los concursos. Precisamente, se quiere que haya esa competencia y la muestra es que en estos concursos tuvimos más de 300 participantes .

alejandro.delarosa@eleconomista.mx