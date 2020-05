El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) interpuso un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno ante las suspensiones que distintos jueces de distrito otorgaron a las empresas que se ampararon contra su acuerdo para la confiabilidad del sistema durante la contingencia por el Covid-19, en el que se suspendía la entrada en operación de nuevas plantas eólicas y fotovoltaicas, que nuevamente será posible hasta la sentencia de amparo.

A pesar de ser un usuario más del sistema que gestiona el Cenace, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) difundió lo anterior, asegurando además que los argumentos utilizados por los jueces federales a fin de justificar la concesión de la suspensión son notoriamente improcedentes a la luz de las reglas establecidas en la Ley de Amparo.

La estatal eléctrica expuso que en las resoluciones judiciales se aduce que procede otorgar la suspensión en virtud de que el acuerdo conlleva la posible violación del derecho a la libre concurrencia y a la libre competencia, del derecho humano a la salud, del derecho humano al medio ambiente sano y del principio de la confianza legítima.

"Tales razones no debieron ser utilizadas para justificar la suspensión porque están directamente relacionadas con las cuestiones sustantivas sometidas a la consideración del Poder Judicial de la Federación, por lo que sólo pueden hacerse valer dentro de la sentencia definitiva que ponga fin a la controversia", denunció la CFE.

Al proceder en esa forma, rotundamente equívoca, de hecho, los jueces ya se están pronunciando sobre el fondo del amparo, sin que previamente se hubiesen desahogado las etapas constitutivas del juicio constitucional de garantías, aseveró la estatal eléctrica.

Por otra parte, en las resoluciones no se hizo la ponderación del interés privado de las quejosas en que no se les aplicará el acuerdo contra el interés general que reviste el hecho de que la electricidad es un servicio público necesario y por ello el Sistema Eléctrico Nacional, operado por el Cenace, debe cumplir con los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad. "Es por ello que el Estado debe garantizar el acceso al servicio eléctrico universal, eficiente, de calidad y confiable a toda la población, lo que no se logra con las intermitencias en el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional que ocasionan las pruebas preoperativas de los proyectos materia de las demandas de amparo", sentenció CFE.

En otras palabras, al conceder la suspensión, los juzgadores antepusieron el interés individual sobre el interés general de la población, concretado en el derecho humano a la vida digna, del que forma parte indubitable el acceso a la electricidad, expuso la CFE.