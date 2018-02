Todos los candidatos a la Presidencia de México, incluidos los probables independientes, impulsan tanto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés, o TPP 11).

“Es positivo que ellos lo manifiesten y que México continúe en un modelo de apertura y de competitividad hacia el mundo”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Al día de hoy hay tres candidatos formales a la Presidencia: José Antonio Meade (PRI, Todos por México), Andrés Manuel López Obrador (Morena, Juntos Haremos Historia) y Ricardo Anaya (PAN, Por México al Frente).

“Es positivo que por lo menos estos tres candidatos formales empiecen a declarar cuáles son sus planes de promoción en México, en la apertura comercial y en las relaciones donde tenemos tratados de libre comercio”, agregó Castañón, al participar en el evento del Centenario del Agente Aduanal Mexicano, en la Ciudad de México, organizado por la CAAAREM.

El TLCAN se encuentra en proceso de renegociación, con la séptima ronda programada del 25 de febrero al 5 de marzo en la Ciudad del México, y el TPP 11 será firmado el próximo 8 de marzo en Santiago de Chile, Chile.

“Todos los candidatos, incluidos los independientes, que yo sepa, están a favor del TLCAN y de que se firme el TPP”, comentó Carlos Manuel Urzúa, representante de López Obrador, en el mismo evento.

Urzúa, quien sería el secretario de Hacienda en caso de ganar López Obrador, expuso que el TPP original fue promovido por el entonces presidente estadounidense Barack Obama “como un acuerdo geopolítico y no tanto uno económico”.

Por ello, añadió, los demás integrantes del TPP, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, se adhirieron para apoyar a Estados Unidos, quien ahora ya no está en ese bloque comercial, lo que hace “una de tantas historias que no se entienden del gobierno estadounidense”.

Urzúa estimó que Estados Unidos no se saldrá del TLCAN. Si así lo hiciera, conjeturó, “en el corto plazo nosotros (los mexicanos) sufriríamos más, no cabe la menor duda; pero para ellos (los estadounidenses) sería un suicidio, al aislarse ya del mundo y perder totalmente la posibilidad de tener una hegemonía política y económica en todo el mundo”.

Por su parte, Meade proyectó que el TLCAN “se va a actualizar bien”, dará ventajas competitivas a México, Estados Unidos y Canadá y conllevará una conveniencia particular para la región, dado que otros grandes comercializadores, como China, Japón o la Unión Europea, no tienen acuerdos de libre comercio con la economía estadounidense.

Meade dijo que una eventual salida de Estados Unidos del TLCAN tendría un menor impacto si se considera que parte de las exportaciones de México se dirige a otros países; otra porción no paga aranceles en el marco de ese acuerdo porque se trata de productos que no existían en 1994, cuando entró en vigor, y una porción más tampoco paga esas tarifas, porque las mercancías no cumplen con las reglas de origen debido a la integración con cadenas de valor de terceras naciones.

rmorales@eleconomista.com.mx