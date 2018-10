La cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) impactaría en la credibilidad del país y en el crecimiento de la industria de la construcción, afirmó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez.

“Los constructores vemos un foco medio amarillo de precaución, esto puede desatar, no solo en este proyecto. Si tenemos la cancelación los inversionistas podrían retirar la opción de invertir en construcción y estaríamos hablando de 1% o menos de inversión”, afirmó.

En este sentido, dijo existe intranquilidad por parte de los constructores, pues piensan que pueden correr riesgos cada vez que participen en una licitación, además de afectaciones en cadena para otros proyectos de infraestructura.

“Pediría que lo analicen, que vean la repercusión que tendrá en la credibilidad, en la certidumbre, en el Estado de derecho, y en todo para los inversionistas. Todos somos importantes. Hay que informar más, no es que no se haya informado, pero las bondades del nuevo aeropuerto en la ficha donde se va a votar no vienen todas”, afirmó el dirigente de la CMIC.