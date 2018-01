Montreal, CAN. Canadá comunicó oficialmente que aprueba la propuesta de México de establecer la cláusula sunset, pero sin muerte súbita, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Los negociadores de ambos países esperan que Estados Unidos fije su posición en relación a esta contrapropuesta en la sexta ronda de negociaciones, lo que podría ser un referente sobre el grado de flexibilización que tiene el gobierno de Donald Trump para alcanzar consensos entre los tres países.

El gobierno estadounidense propuso incluir una cláusula sunset (vigencia limitada), consistente en que TLCAN se terminaría automáticamente cada quinquenio, a menos que los tres países acordaran antes renovarlo.

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo hace un par de semanas que los negociadores tratarán de llegar a un acuerdo sobre la cláusula sunset en la sexta ronda y definió a este asunto como una de las “vacas moradas” del gobierno estadounidense, considerando que tiene menor importancia y levanta “mucha polvareda”.

A principios de noviembre pasado, México informó que propondrá revisiones rigurosas al TLCAN para evaluar los resultados por país y en forma regional cada cinco años como parte de la actualización de ese acuerdo comercial.

Días después, el 17 de noviembre, la Representación Comercial de Estados Unidos difundió un resumen actualizado de sus objetivos de la renegociación del TLCAN, sin establecer específicamente la cláusula sunset con una muerte súbita.

“Proporcionar un mecanismo para garantizar que las partes evalúen los beneficios del acuerdo de forma periódica”, se agregó al texto original, como parte de las provisiones generales.

De prosperar, sería el primer tratado de libre comercio en el mundo en someterse a análisis periódicos para indicar su viabilidad. En el TLCAN vigente, el artículo 2205 ofrece la posibilidad de que una parte contratante deje de serlo previa notificación con seis meses de anticipación.

La posición de Canadá es que sí haya una revisión al tratado, pero no con una cláusula de extinción. Aún no se han dado coincidencias sobre cómo sería la dinámica de esas revisiones, dado que las discusiones no han llegado a ese punto.

Actualmente, el Artículo 2001 establece la Comisión de Libre Comercio, principal institución del TLCAN, integrada por representantes de cada parte a nivel de Secretaría de Estado.

La Comisión supervisa la implementación del tratado, la labor de los comités y grupos de trabajo y demás órganos del TLCAN. Asimismo, contribuye a la solución de controversias que pudiesen surgir respecto a la interpretación o aplicación del tratado. Se reúne por lo menos una vez al año en sesión ordinaria, toma sus decisiones por consenso y establece sus propias reglas y procedimientos.

