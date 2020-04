El vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Refugio Muñoz, afirmó que no han recibido respuesta de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Economía, Seguridad o Hacienda y Crédito Público a su petición de crear un programa para garantizar el abasto, enfrentar la emergencia sanitaria y mantener el empleo, propuesto el pasado 19 de marzo, ni a la solicitud de apoyos fiscales y mayor seguridad en carreteras; no obstante, mantienen sus actividades procurando la protección de sus conductores.

“No entendemos porque ni la SCT, como cabeza de sector, nos ha dado una respuesta para un sector que es fundamental para estos momentos en que se requiere que no falten alimentos o medicamentos, por ejemplo. Sobre las peticiones de ayuda, vemos que en lo dicho por el presidente de la República todavía no hay un no rotundo. Es posible que en los siguientes días se hagan análisis sector por sector y ya tengamos buenas noticias”, comentó.

En entrevista dijo que no están con los brazos cruzados y han buscado los mecanismos para aprovechar los apoyos que ofrecen la banca privada y también están proceso de negociación con las financieras de las armadoras de camiones.

El representante de la Canacar afirmó que una buena noticia entre sus agremiados es que a la fecha no han registrado el contagio de ninguno de sus operadores y que se aplica estrictamente un protocolo de sanidad en toda la cadena de suministro.

Sin embargo, está latente el incremento de robos en carreteras si la pandemia del Covid-19 se prolonga y por ello es que desean crear un grupo de trabajo con las autoridades.

“Hemos propuesto replicar el mismo modelo de seguridad que se desarrolla en Puebla con bastante éxito contra de la delincuencia. Los corredores de mayor incidencia en los que se tiene que poner atención son: México-Puebla-Veracruz-Tabasco y México-Querétaro-Guanajuato-Michoacán”, agregó.

¿Qué ánimo hay en el sector de autotransporte por la falta de respuesta a sus peticiones?

Vamos a insistir. Pese a todo seguimos trabajando y gracias a eso no se han presentado problemas de escasez o desbasto, con todo y que varios segmentos de la actividad económica se consideraron no esenciales lo que nos afecta, como el automotriz. También nos impacta la falta de actividad en los puertos porque el comercio mundial se ha detenido.

El gobierno ha dejado en claro que no habrá apoyos para el sector privado, como lo han pedido, durante esta crisis. ¿Qué opinión le merece?

La verdad es que no descartamos esa posibilidad. Lo que leemos es que el gobierno ha estado graduando las medidas. En las declaraciones no veo un no rotundo sino una decisión de no aplicar apoyos ni fiscales ni económicos de manera discrecional. Pienso que ahora tendrá que analizarse por sectores.

