Si estás pensando en poner a trabajar un vehículo en Uber, la mayor compañía de transporte por aplicación móvil en México, te presentamos esta calculadora de ganancias y utilidades para la Ciudad de México.

Por ejemplo, si quieres ganar 25,000 pesos al mes, deberás trabajar 7 horas al día todos los días semana. Después de pagar la comisión a Uber, la comisión a la CDMX y los impuestos al SAT, tendrás una utilidad neta de 18,000 pesos. El margen de utilidad neta dependerá de todos los factores que comprenden el costo de ruta, distancia y tiempo.

Metodología

La calculadora de ganancias y utilidades en Uber ¿Cuánto quieres ganar en Uber? es un diseño original de Rogelio Castillejos, experto en logística y cofundador, con Mario Hernández, de Shipper, una aplicación que sirve para calcular costos a conductores de servicios de transporte por plataformas digitales. La calculadora fue realizada para El Economista y fue presentada por primera vez en 2016. Esta versión actualiza los valores a precios de 2019 e incorpora los costos por cumplimiento regulatorio.

Esta calculadora contempla los costos de operación de un vehículo en la plataforma Uber en la Ciudad de México, pues integra la comisión de 1.5% para el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón (la “tasa Uber”, creada en 2015) y un valor de factura de origen de 200,000 pesos, como exige la regulación local de abril de 2019. Integra también el pago de una comisión de 25% a Uber y la retención de ISR (escalonado de 3% a 9%) y 8% de IVA según la regla del SAT publicada en el DOF en abril de 2019. La calculadora no contempla el pago de licencia tipo E1 ni el pago por inscripción de vehículo ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

I. Tarifa del viaje

La tarifa del viaje presentada por defecto en esta calculadora presenta los promedios registrados por un usuario común del servicio UberX en la Ciudad de México. Se promediaron 92 viajes realizados durante todo 2018, lo que dio una tarifa del viaje promedio de $87.33, 6.81 kilómetros y 20:30 minutos por traslado. UberX es el servicio estándar ofrecido por Uber Technologies Inc. en México.

II. Costo de ruta

El renglón "Costo de ruta" considera factores como seguro del vehículo, consumo de combustible, verificación, tenencia, desgaste de vehículo, desgaste de llantas, telefonía móvil, servicios de mantenimiento en agencia, financiamiento de auto. Cada uno de estos gastos se prorratean entre los kilómetros y el tiempo de la ruta. Así se obtienen los costos relativos al kilometraje y el tiempo recorrido. Por ejemplo, si el seguro costó $10,000, se obtiene el costo por el tiempo recorrido de la ruta, en horas o minutos.

La mayoría de los que son dueños del vehículo no consideran esta metodología, asumiendo ese costo como una utilidad. Esto provoca que al momento de presentarse un gasto relacionado con el vehículo —como el pago de la verificación, el mantenimiento o el combustible— éste salga de la bolsa del propio empresario, sin obtener ni visualizar ganancias reales.

El "Costo de ruta" no se desembolsa en el momento. Es un gasto inmerso en la operación: cada vez que circula un vehículo se está haciendo uso de lo que costó, por ejemplo, el seguro automotriz; y aunque el vehículo no se esté utilizando, ya se realizó el gasto por ese concepto y virtualmente se está haciendo uso de esa cobertura de seguro. Si no se consideran estos gastos, el dueño del vehículo no podrá realizar un fondo de contingencias y los costos no serán cubiertos por la propia operación del vehículo.

III. Cumplimiento regulatorio

Los precios presentados en la calculadora de ganancias y utilidades en Uber ¿Cuánto quieres ganar en Uber? están actualizados para 2019.

La calculadora no incorpora los costos por inscripción de la unidad ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México ni el costo de la licencia E1 ni el costo de las verificaciones físicas periódicas exigidas para las unidades en circulación, según la regulación para el Servicio de Transporte de Pasajeros Privado Especializado con Chofer en la Ciudad de México. El valor de venta inicial del vehículo considerado en este ejercicio es de $200,000.

Se incorporan las deducciones fiscales previstas en la regla hacendaria para conductores de servicios de transporte vía plataformas digitales, vigentes desde mayo de 2019, que consideran un Impuesto sobre la Renta (ISR) de 3% a quienes ingresen mensualmente de 0 a 25,000 pesos; de 4% a quienes ingresen de 25,001 a 35,000 pesos; de 5% a quienes ingresen de 35,001 a 50,000 pesos, y de 9% a quienes ingresen más de 50,000 pesos. En todos los casos, la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) será de 8%