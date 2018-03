Bajo el argumento de que no hay recursos para modificar la impartición de justicia laboral y pasar de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al poder judicial; además de que "el TPP ya no va", el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo se pronunció porque se deseche la reforma constitucional que fue votada por el Congreso de la Unión en noviembre pasado.

Sobre la Reforma Laboral, ojalá corra peligro y tenga pulmonía con temperatura de 40 grados de temperatura, porque esa no nos gustó, pero era un acto republicano, era algo que se requería para poder estar en el tratado de TPP , dijo Aceves Del Olmo.

Agregó que el gobierno nos ha informado que no tenemos dinero para hacer los tribunales, no sé dónde van a hacer esos tribunales, se van a tardar como cinco años, y por nosotros que se tarden más, que los haga un buen ebanista, pero ya no será para este gobierno, será para el siguiente .

De acuerdo con datos de la Cámara de Diputados hay 13 estados que han aprobado los cambios constitucionales, en los que también se contempla la creación de una entidad de gobierno que se encargaría de llevar el registro de los contratos colectivos, lo que permitiría terminar con los contratos de protección.

Los estados que han aprobado la propuesta son: Quintana Roo, Coahuila, Estado de México, Nayarit, Michoacán, Tlaxcala, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Campeche, Hidalgo, Sinaloa, Aguascalientes.

