COP-27 hacia la verdadera implementación. Financiamiento, pero con análisis de los altos pagos de bancos multilaterales

Sharm El-Sheikh, Egipto.- Las expectativas crecen en la medida en la que inician las reuniones en cada uno de los pabellones en las que se encuentran negociadores, observadores, representantes de gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales; así como la hay en las reuniones plenarias donde participan jefes de estado.

Desde el llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por impulsar un histórico “Pacto de Solidaridad Climática” hasta llamados más enérgicos para que se cobren impuestos sobre las ganancias extraordinarias de las empresas de combustibles fósiles; también pasa por el pronunciamiento del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien está dispuesto a presionar a los “países ricos no europeos" a fin de que cumplan con la parte que les corresponde para ayudar a los países más pobres.

Aunque la agenda es extensa, hay dos puntos en los que la mayoría centra sus expectativas, y tiene que ver con la exigencia que hace la ONU a los países industrializados para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero; pero más importante aún, sobre la creación de un nuevo fondo para que todos los países contribuyan para afrontar las consecuencias del calentamiento global.

Nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que harán que el caos climático sea irreversible”, dijo Guterres.

En tanto en su discurso el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, insistió en la implementación, sin retrasos, pues la credibilidad, sobre los compromisos asumidos, ha ido disminuyendo.

Sostuvo qué hay un problema de credibilidad “hablamos y comenzamos a actuar, pero no hacemos lo suficiente… . Hay 7 millones de muertes al año causadas por la contaminación del aire debido a los combustibles fósiles”.

Y en conferencia de prensa el presidente de la COP27 Sameh Shoukry dijo que “si no se cumple con la adaptación, si no se cumple con el tema de la financiación, entonces seguiremos rezagados. No queda más margen que avanzar para conseguir nuestros objetivos”.

Cabe destacar que en el nuevo capítulo para luchar por la financiación de pérdidas y daños, si bien se ha incluido en el cronograma de trabajo, hay una tendencia a llevar su revisión y negociación hasta 2024.

Situación que ha alertado a la sociedad civil, pues han destacado que no puede retrasarse hasta 2024.