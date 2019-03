El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, dijo que se buscará la renegociación con las empresas involucradas en los contratos de los gasoductos detenidos, y que, de no llegar a un acuerdo se podrían anular.

“Vamos a renegociar los contratos, esperemos que haya un acuerdo, pero si no hay un acuerdo y nosotros no podemos con los compromisos que no puede sostener la CFE, pues claro que iremos por la anulación”, argumentó en conferencia de prensa.

El funcionario aclaró que no se desea una anulación, pues lo que se busca es un acuerdo entre las partes: “Quisiéramos que entendieran nuestros planteamientos y que pudiéramos continuar con el funcionamiento, una vez que los rescatemos de esta situación, que tengamos el gas”.

Expuso que se revisan “los contratos de gasoductos que son leoninos”, e insistió en que no es un tema sencillo, pero se tiene que averiguar qué pasó con cada operación.

Bartlett Díaz indicó que ya hablaron con representantes de todas las empresas involucradas, a quienes explicaron que no están de acuerdo con las condiciones de los contratos.

“Todos han aceptado esa posición, todos nos han expresado su disposición a renegociar los contratos. Claro, ellos dicen en términos que sea equitativo, que es lo mismo que decimos nosotros, es una negociación”, añadió.

La CFE buscará esta renegociación de los términos de los contratos con empresas como IEnova, Carso y Transcanada, que son dueñas de los gasoductos detenidos.

Energías limpias

Por otra parte, Bartlett descartó que la CFE se esté alejando de las energías limpias y que esté optando por el carbón como combustible para desarrollar la industria eléctrica.

“No estamos optando por el uso de carbón como combustible para desarrollar a la industria eléctrica del país, a la CFE, es falso. Es falso también que nosotros estemos desdeñando a la energía limpia; al contrario, debemos de promoverla”.