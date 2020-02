El sistema de distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo pérdidas de 34,467 gigawatts por hora en 2019, que representan el 10.97% del total distribuido, y pérdidas económicas de 54,845 millones de pesos.

De estas pérdidas de energía, el 50% correspondió a pérdidas técnicas o por calentamiento y obsolescencia de los sistemas, y la otra mitad fueron pérdidas no técnicas, por robo o impago de la energía.

En contraste con el 2018, las pérdidas disminuyeron en su totalidad 0.24 puntos porcentuales, ya que el año anterior cerraron en 11.21% de la energía distribuida.

Pero, según explicó Guillermo Nevárez, director de CFE Distribución, en conferencia de prensa, la disminución no provino de mejoras en la infraestructura de la estatal ya que hubo ajustes presupuestarios por el arranque de la administración que no permitieron realizar inversiones. Por tanto, la reducción de pérdidas fue en el rubro de no técnicas.

La recuperación económica que se obtuvo por la disminución de estas pérdidas no técnicas fue entonces de 6,800 millones de pesos y 3,800 gigawatts por hora gracias a acciones de la CFE.

Para el 2020 se invertirán 3,000 millones de pesos en la modernización de infraestructura para reducir las pérdidas técnicas, por lo que junto con las no técnicas en su totalidad permitirán que la red de distribución reduzca a un nivel de 9.99% de la energía, con lo que se recuperarán cerca de 7,000 millones de pesos.