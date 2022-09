CFE llegará a 55% de participación en la generación de energía en el 2024: Bartlett

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que al cierre del 2024 la empresa del Estado generará 55% de la energía que se consuma en el país, sin necesidad de reformas legales y gracias a los trabajos que se llevan a cabo para rehabilitar el Sistema Eléctrico Nacional, que además conectará sin apoyo de la iniciativa privada a la península de Baja California con el resto del país.

En primer lugar, el director de la empresa dijo que en la actualidad y con apoyo del gobierno federal se construyen 34 nuevas plantas generadoras, sin ofrecer más detalles respecto a si se trata de los ciclos combinados que no lograron adjudicarse vía licitación pública o de pequeñas hidroeléctricas o extensiones a la infraestructura existente y sobre los cuales no se cuenta con más información por parte del gobierno.

Aclaró que entre estas nuevas centrales ya se encuentra en etapa de construcción la planta fotovoltaica que se ubicará en Puerto Peñasco, Sonora, con una capacidad instalada de 1,000 megawatts que la convertirá en la central solar eléctrica más grande de Latinoamérica, con una inversión de casi 40,000 millones de pesos para su apertura en 2024.

“También tengo que decir que es algo histórico, que esta planta tendrá proyección hacia Baja California que se integrará al Sistema Eléctrico Nacional, es algo que no se ha hecho y lo haremos con recursos públicos”, dijo Bartlett.

En tanto, reiteró que se encuentran en etapa de renovación las 16 centrales hidroeléctricas a las cuales se añadirá una capacidad de por lo menos 1,000 megawatts a la capacidad existente con una inversión de por lo menos 1,000 millones de dólares para el reforzamiento de embalses en toda la república.

Por otro lado, reiteró que la reforma energética del 2014 tuvo la intención de que sin los cambios que se han hecho en el gobierno actual la CFE llegara a 2030 con una participación en la generación nacional de energía de 16%, dejando el resto a privados mediante los mecanismos de apoyo a renovables privadas mediante la exención del pago de transmisión y la compra obligada de la CFE para el suministro básico a estas nuevas centrales.

“Hoy les puedo confirmar que a pesar de todo lo que se ha intentado, no dejamos que pasara, seguimos avanzando con el firme apoyo del gobierno federal para que la electricidad sea un bien social y no dependa de los caprichos del mercado, con lo que llegaremos a 55% de la generación de energía al 2024, a pesar de todos los trucos que se han intentado para debilitar a la CFE”, aseguró.

En tanto, recordó que todavía hay 110 sociedades de autoabasto ficticias, entre las cuales mencionó a Enel e Iberdrola como generadores privados, entre otros, que cuentan todavía con 1,500 socios supuestos, que en realidad son clientes de un mercado negro que por ser renovable no paga la transmisión de energía y se dispone a convertirse en un oligopolio del cual incluso la Suprema Corte se ha manifestado en contra.

En el caso de los clientes o socios, mencionó a las tiendas Oxxo, que se integraron a este esquema y aplastan a todas las misceláneas del país porque no pagan la transmisión de energía, como el resto de los clientes comerciales de la CFE.

“Si ustedes pasan por una carretera del país van a ver los refrigeradores las luces prendidas, porque no pagan la red que le costó miles de millones de pesos al país y además como no pagan tampoco tienen competencia”, dijo.

Finalmente, refirió durante el Cuarto Congreso de Energía organizado por el gobierno de Veracruz en Boca del Río, que la CFE está apoyando los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, la mitad del tren maya va a ser eléctrica y el presidente le encargó a la CFE que se haga cargo de este proyecto.

Igualmente, el corredor del Istmo de Tehuantepec requerirá de gas para las distintas industrias que necesiten instalarse en este punto geográfico estratégico, donde además aumentará la demanda de energía para lo cual también se prepara la empresa del Estado.

Finalmente, se refirió al proyecto Internet para todos que ejecutará la subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para todos, puesto que tal y como lo ampara su título de concesión, se llevará la conexión mediante la red de Altán que absorbió el Estado tras su quiebra a los sitios remotos rurales que no son negocio para los privados.

“Hasta ahora ha habido dos Méxicos, uno que se desarrolla del centro hacia arriba, y el otro, del que se dice que no aporta nada y por tanto recibe menos. En ese México no hay internet y tenemos a millones de mexicanos y mexicanas que no tienen ese servicio y donde los niños de esas zonas no van a poder presentarse frente a otros niños, mexicanos también, porque no tienen internet, pero igual que ocurrió con la electricidad, la CFE llegará con este servicio como un bien para la sociedad y no como un negocio”, dijo el director general de la CFE.

