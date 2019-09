Si la propuesta de tipificar como delito grave a la evasión fiscal tendrá excepciones y filtros antes de la pena, entonces “que se elimine, porque no tiene caso que se asuste a los contribuyentes”, se pronunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

La Iniciativa Privada está absolutamente de acuerdo en que se persiga a los defraudadores fiscales y que usen factura falsa, lo que no les parece es que haya una ley de excepción, porque genera incertidumbre, explicó el líder empresarial.

De acuerdo con una entrevista de El Economista a un funcionario de Hacienda, este miércoles 4 de septiembre entraría la iniciativa a comisiones en el Senado, sin embargo el presidente del CCE advirtió que si la propuesta evasión prospera como delito grave el único afectado será el contribuyente.

Salazar comentó que los legisladores les han explicado a los empresarios que será una ley que no sucederá hasta después de pasar tres puertas, “entonces si vemos que será excepcional, para qué asustas al 99.9% de los contribuyentes por algo que reconoces que pondrás tres puertas para que llegue y no tienes porqué preocuparte. Eliminémosla, un delito fiscal no es comparable con la delincuencia organizada”, acotó el líder del CCE.