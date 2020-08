El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, pidió a los alcaldes del país convertirse en una “línea de defensa” contra las regulaciones federales y estatales “equivocadas” que buscan agravar la situación económica del país, como es la prohibición de la venta de alimentos calóricos y bebidas azucaradas, conocidos como “chatarra”, a los menores de edad.

Al reunirse en un webinar con la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), el dirigente empresarial expresó: “Hoy como alcaldes tienen las facultades de facilitar las inversiones, pero necesitamos que nos ayuden a la defensa de regulaciones que se quieren imponer equivocadamente en el país”.

Y es que existen más de 20 iniciativas de ley a nivel nacional para que los Congresos de los estados prohíban la venta, donación o regalo de alimentos y bebidas con alto nivel calórico. Actualmente, los legisladores de Oaxaca y Tabasco ya aprobaron la restricción de ventas a menores de edad, pero la Ciudad de México lo analiza también, al igual que Veracruz, Chihuahua, Colima, Jalisco y el Estado de México.

La campaña de culpar a los industriales de alimentos procesados o a los malos hábitos alimenticios de los mexicanos por las muertes de la pandemia del Covid-19 es irresponsable, cuestionó Salazar en el marco del seminario web para la reactivación económica y firma del convenio del CCE con la Conamm.

“Es increíble que en el momento en el que estamos viviendo y la coyuntura que estamos sufriendo, se trate de meter regulaciones a la venta de alimentos en cada uno de los pequeños negocios, creen que con eso afectan al empresariado, y ¡claro!, somos parte de la afectación, pero se afecta sobre todo a los pequeños empresarios y misceláneas y abarrotes, se afecta al cañero, al azucarero, a la persona que mueve el transporte y distribución y la cadena de valor que representa el 15% del PIB, que son todos los alimentos procesados”, alertó el presidente del CCE.

Enrique Vargas, presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, llamó a los empresarios a tener confianza y que inviertan en el territorio mexicano, pues dijo, hemos visto que en los últimos meses, las inversiones mexicanas se han ido a hacer negocios a otros países y en México ha caído la inversión extranjera directa. “En este sexenio se ve que no habrá empleos”, debemos trabajar juntos empresas y gobiernos locales.

“El gobierno federal se comprometió a crear dos millones de empleos de aquí a diciembre y no lo va a lograr, no existe, con la pérdida de un millón de empleos y el decrecimiento de la economía, vamos a llegar a más de 60,000 muertes, y las empresas mexicanas invierten afuera del país porque no tienen confianza en México, porque están viendo que no está la situación política, económica y de seguridad pública para invertir. Hacemos un llamado a los empresarios que los presidentes municipales estamos para ayudarlos y que haya más empleos”, acotó el alcalde.